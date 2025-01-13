2北韓兵被烏克蘭生擒「以為赴俄受訓」自爆朝軍傷亡慘重

烏克蘭政府日前捕獲兩名受傷北韓士兵。（取材自@THEEURASIATIMES在X的照片）

烏克蘭 軍方11日證實，在俄羅斯庫斯克作戰時俘獲兩名北韓 士兵，並送往烏國首都基輔審訊。韓聯社報導，南韓國家情報院12日表示，這些被俘北韓兵透露，北韓軍在戰場上傷亡慘重。國情院表示，將和烏克蘭國家安全局（SBU）密切合作，繼續共享北韓兵俘虜相關情報。

國情院指出，兩名北韓兵被俘獲時受傷，但均無生命危險。其中一人說，他去年11月抵達俄國 並接受俄國軍事訓練，之後前往戰場。這名士兵當時以為自己被轉移是為了受訓，抵達俄國才知道被派往戰場。他還說，戰場上兵員傷亡慘重，自己脫隊後四、五天沒有吃喝，之後被烏軍俘獲。

SBU表示，被俘獲的兩名北韓兵出生於2005年和1999年，分別於2021年和2016年入伍服役。他們也說，針對兩人的審訊是透過韓語翻譯進行，並和南韓國家情報院（NIS）合作。

韓聯社指出，若俄國承認這兩人為俄軍士兵，根據「日內瓦公約」規定，他們可獲得戰俘地位，成為被遣送至俄國的對象。然而，若俄國和北韓都主張兩人非本國士兵，兩人將被列為「非法戰鬥員」，無法獲得戰俘地位和相應權利。

烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群發文證實，好不容易捕獲兩名北韓士兵，是經驗豐富的陸軍士兵。

烏克蘭安全局公布的影片顯示，這兩名男子躺在醫院病床上，一人手纏繃帶、腿骨折，另一人下巴裹著繃帶。

與此同時，有烏克蘭士兵作證，北韓士兵寧願選擇死亡，用手榴彈自殺，也不願意落入烏軍之手，成為俘兵。

華盛頓郵報報導，部署在庫斯克的30歲烏克蘭特種部隊成員奧萊（Oleh）說，北韓士兵通常以大規模集群的方式進攻烏軍陣地，這與俄羅斯的行動方式形成鮮明對比，後者為免暴露，通常以小團體行動。

奧萊還提到，與俄羅斯軍隊不同的是，北韓部隊上空常有無人機飛行，並且即使同袍在旁邊受傷或喪命，北韓軍隊仍然會毫不猶豫繼續前進。

奧萊認為，北韓軍隊似乎以與俄軍完全不同的方式執行作戰，他說：「俄羅斯人攻擊我們的陣地後如果遭遇損失會選擇撤退，但北韓軍隊則是持續進攻。」

奧萊描述，之前曾俘虜一名北韓兵，但這名士兵在審訊前因傷重不治身亡。他還說，其他北韓兵為了避免被俘，會選擇用手榴彈自殺。

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