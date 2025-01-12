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烏軍公開北韓士兵日記「人肉誘敵」戰術曝光 甘為金正恩送死

編譯盧思綸／即時報導
圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）
圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）

華爾街日報從烏克蘭軍方取得陣亡北韓士兵日記，揭開北韓士兵援助俄羅斯軍隊的神祕面紗，其中非但描述俄軍如何將北韓兵作為誘餌的恐怖戰術，還有前線生活的日常、作戰策略以及對領導人金正恩的忠誠。

根據烏克蘭特種作戰部隊在社群公布的照片，烏軍於去年12月21日取得北韓士兵鄭慶弘（Jong Kyong Hong，音譯）的日記，經過獨立專家分析筆法、用詞與意識形態，應該實屬北韓士兵寫下。而鄭慶弘與另外兩名同袍已經在交火中不幸喪生。

烏軍發言人金德拉騰科（ Oleksandr Kindratenko）表示，已針對這三名士兵進行DNA檢驗，表明他們具有中國、韓國或日本的東亞血統。

鄭慶弘的日記記錄下「人肉誘餌」的戰術。他寫道，一旦發現無人機，必須三人組成小組，「其中一人充當誘餌引誘無人機」，並且與其保持7公尺距離；另外兩人負責將其擊落。而「當誘餌靜止不動時」，正是無人機靜止、易於被擊落的時機。

另外，日記中也可見對金正恩政權的忠誠信條。鄭慶弘稱自己在勞動黨的「仁慈擁抱」中成長，而作為一名士兵的使命就是保護金正恩。當中提到自己要為過去贖罪，但並未提到具體罪行。

在另一篇文章中，鄭慶弘背誦寫下金正恩去年11月在平壤向營指揮官發表演講，引用金正恩要求北韓軍隊在接到命令後「立即投入戰鬥」的目標。專家稱，這段講話可能是北韓指揮官傳達給前線部隊的。 

前南韓陸軍少將方正官（Bang Jong-kwan，音譯）指出，日記內容是被洗腦的北韓士兵一貫有的描述。

一名前北韓士兵Ryu分析日記也指出，其中用語「明顯是北韓語文」，在俄文的拼寫上與南韓有所不同。

去年12月9日，鄭慶弘寫下「最親近的同志」生日，描述這名同袍「離開親愛父母的溫暖懷抱」，十分思念祖國。

北韓 金正恩 無人機

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