烏克蘭俘虜2北韓兵曝光 烏軍揭活捉難度高：他們寧願手榴彈自爆

烏克蘭政府日前捕獲兩名受傷北韓士兵。（截圖自／@THEEURASIATIMES在X的照片）

烏克蘭 政府11日證實在俄羅斯 庫斯克作戰擄獲兩名受傷的北韓 士兵，目前已經被帶到基輔接受安全局訊問。與此同時，有烏克蘭士兵作證，北韓士兵寧願選擇死亡，用手榴彈自殺，也不願意落入烏軍之手，成為俘兵。

華盛頓郵報報導，部署在庫斯克的30歲烏克蘭特種部隊成員奧萊（Oleh）說，北韓士兵通常以大規模集群的方式進攻烏軍陣地，這與俄羅斯的行動方式形成鮮明對比，後者為免暴露，通常以小團體行動。

奧萊還提到，與俄羅斯軍隊不同的是，北韓部隊上空常有無人機飛行，並且即使同袍在旁邊受傷或喪命，北韓軍隊仍然會毫不猶豫繼續前進。

奧萊認為，北韓軍隊似乎以與俄軍完全不同的方式執行作戰，他說：「俄羅斯人攻擊我們的陣地後如果遭遇損失會選擇撤退，但北韓軍隊則是持續進攻。」

奧萊描述，之前曾俘虜一名北韓兵，但這名士兵在審訊前因傷重不治身亡。他還說，其他北韓兵為了避免被俘，會選擇用手榴彈自殺。

烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群發文證實，好不容易捕獲兩名北韓士兵，是經驗豐富的陸軍士兵。

韓聯社報導，其中一人稱，自己被送至俄羅斯以為是為了受訓，而非作戰。

烏克蘭安全局公布的影片顯示，這兩名男子躺在醫院病床上，一人手纏繃帶、腿骨折，另一人下巴裹著繃帶。

烏克蘭並未公布審問戰俘的錄音檔，但表示他們是透過與南韓國家情報院（NIS）「合作」的韓語翻譯接受審訊。