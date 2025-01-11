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澤倫斯基：烏軍首次在俄羅斯庫斯克州俘獲2名北韓士兵

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群媒體發布的照片，可見到據稱被烏軍俘獲後關押在牢房內的北韓士兵。(路透)
烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群媒體發布的照片，可見到據稱被烏軍俘獲後關押在牢房內的北韓士兵。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，在俄羅斯庫斯克州作戰的烏軍已俘獲2名北韓士兵，這也是烏軍首次在戰場上活捉了北韓士兵。

CNN與基輔獨立報報導，澤倫斯基在「X」發布的聲明表示，「我們的士兵已經在庫斯克地區俘獲北韓軍事人員，2名士兵雖然受傷，但是活了下來，並且轉移到基輔，他們現正與烏克蘭國家安全局（SBU）溝通」，並且附上了傷兵的照片，並稱2名北韓士兵接受了必要的醫療照護。

澤倫斯基談到2名被俘的北韓士兵時表示，「這不是一項簡單的任務，俄羅斯軍隊和其他北韓軍事人員通常處決他們傷員，以抹掉北韓介入對烏戰爭的任何證據」。

SBU發布了據稱是被俘北韓士兵的影像，宣稱其中一人是在9日被烏克蘭特種部隊俘虜，另一人則是被烏軍傘兵抓到，並指「他們正在符合國際法要求的適當條件下關押」。影像可見2名士兵躺在一間牢房的上下舖，一人下巴有傷，沒聽見兩人在說話。一位未具名醫師表示，第2名士兵的腿部骨折。

SBU發言人表示，「與他們的溝通是透過韓語翻譯進行」，並且和南韓情報部門合作，其中一名北韓戰俘供稱出生於2005年，是一名自2021年起一直在服兵役的步槍兵。另一名戰俘出生於1999年，2016年後以狙擊偵察官身分在北韓人民軍服役，同時公佈了一張俄羅斯軍人身分證影像，宣稱正由其中一名被俘士兵攜帶，但以另一名俄羅斯圖瓦共和國人士的名字簽發；另一名俘虜則沒有證件。

根據SBU的說法，一位士兵自稱以為被派往俄羅斯接受訓練，而不是參加戰鬥，還稱北韓一些戰鬥部隊只與俄軍進行為期一周的訓練。

北韓 俄羅斯 澤倫斯基

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