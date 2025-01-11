澤倫斯基：烏軍首次在俄羅斯庫斯克州俘獲2名北韓士兵

烏克蘭總統澤倫斯基11日在社群媒體發布的照片，可見到據稱被烏軍俘獲後關押在牢房內的北韓士兵。(路透)

烏克蘭總統澤倫斯基 11日表示，在俄羅斯 庫斯克州作戰的烏軍已俘獲2名北韓 士兵，這也是烏軍首次在戰場上活捉了北韓士兵。

CNN與基輔獨立報報導，澤倫斯基在「X」發布的聲明表示，「我們的士兵已經在庫斯克地區俘獲北韓軍事人員，2名士兵雖然受傷，但是活了下來，並且轉移到基輔，他們現正與烏克蘭國家安全局（SBU）溝通」，並且附上了傷兵的照片，並稱2名北韓士兵接受了必要的醫療照護。

澤倫斯基談到2名被俘的北韓士兵時表示，「這不是一項簡單的任務，俄羅斯軍隊和其他北韓軍事人員通常處決他們傷員，以抹掉北韓介入對烏戰爭的任何證據」。

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



This was not an easy task: Russian forces and other North… pic.twitter.com/5J0hqbarP6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 2025年1月11日

SBU發布了據稱是被俘北韓士兵的影像，宣稱其中一人是在9日被烏克蘭特種部隊俘虜，另一人則是被烏軍傘兵抓到，並指「他們正在符合國際法要求的適當條件下關押」。影像可見2名士兵躺在一間牢房的上下舖，一人下巴有傷，沒聽見兩人在說話。一位未具名醫師表示，第2名士兵的腿部骨折。

SBU發言人表示，「與他們的溝通是透過韓語翻譯進行」，並且和南韓情報部門合作，其中一名北韓戰俘供稱出生於2005年，是一名自2021年起一直在服兵役的步槍兵。另一名戰俘出生於1999年，2016年後以狙擊偵察官身分在北韓人民軍服役，同時公佈了一張俄羅斯軍人身分證影像，宣稱正由其中一名被俘士兵攜帶，但以另一名俄羅斯圖瓦共和國人士的名字簽發；另一名俘虜則沒有證件。

根據SBU的說法，一位士兵自稱以為被派往俄羅斯接受訓練，而不是參加戰鬥，還稱北韓一些戰鬥部隊只與俄軍進行為期一周的訓練。