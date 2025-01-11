美加大制裁俄石油斷侵烏金援 白宮估不會衝擊全球市場

本應是烏軍標誌性部隊的「基輔安妮」旅，在法國受訓期間爆發逃兵傳聞。圖為烏克蘭北部蘇米州的烏克蘭士兵。（路透）

美國拜登 政府鎖定俄羅斯「影子船隊」（shadow fleet），10日宣布對俄國石油 實施新制裁，針對逾200個對象，包括兩大石油供應商，以及183艘油船等；預料俄國每月將損失數十億美元。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）表示，拜登政府在這個時間點實施制裁，是基於油價和美國經濟的現況都相對看好的緣故。

美國財政部指出，這183艘油船中，有許多是隸屬於俄國用來規避石油制裁的影子船隊。財政部長葉倫（Janet Yellen）表示，美國的制裁將打擊俄國的能源收入，截斷其非法入侵烏克蘭的金援。

柯比指出，此項制裁延續拜登與G7國家在2022年所做的承諾，削弱俄國透過出口能源來援助、維持戰爭的能力。

柯比說，之所以會選在這個時間點，主要是油價下跌、石油市場漸入佳境，同時美國經濟也在相對較好的位置。

不過美國制裁俄國石油業的計畫在10日之前搶先被媒體曝光，布蘭特原油價格近日應聲上漲；據路透報導，熟悉俄國石油貿易和印度煉油業的消息人士指出，這項制裁恐嚴重干擾俄國出口石油至其主要買家，如印度和中國。

柯比表示，制裁的消息傳出後，確實引起油價小幅上漲，但他不認為這樣的狀況會持續，也不認為制裁會為全球石油市場帶來重大的影響。

拜登政府即將卸任，日前才宣布新增5億美元軍援烏克蘭，現在又透過制裁石油業的方式牽制俄國，展現對烏克蘭的支持。