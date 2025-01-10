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「基輔安妮」旅逃兵事件 烏克蘭關鍵時刻面臨挑戰

中央社基輔10日綜合外電報導
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。（美聯社）
新招募的烏克蘭士兵於2023年9月25日在基輔附近一個軍事基地慶祝訓練結束。（美聯社）

本應是烏軍標誌性部隊的「基輔安妮」旅在法國受訓且獲得法國和烏克蘭總統高度支持；然而，在成立幾個月後，這個部隊不僅要與俄軍交鋒，還得應對震驚烏克蘭軍事機構的內部醜聞。

數以百計軍人據稱從「基輔安妮」（Anne of Kyiv）旅逃離，大多是在被派往前線前，小部分則是在法國訓練期間，震驚基輔當局。

法新社報導，這項風波被視為自3年前俄羅斯全面入侵以來，長期困擾烏軍問題的縮影，並且發生在基輔當局面臨政治和軍事關鍵時刻之際。

烏克蘭陸軍司令德拉帕蒂（Mykhailo Drapaty）接受包括法新社在內的媒體訪問時談及第155機械化旅（基輔安妮旅正式名稱），「是的，確實有問題，我們知道這些問題」。

德拉帕蒂說：「人員編制、訓練和部分指揮人員方面的確存在問題。」他指的是「進入公共視野的負面消息」。

法國曾稱讚成立「基輔安妮」旅是個「獨特」的舉措，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，他希望成立其他12支由北大西洋公約組織（NATO）提供裝備與訓練與的部隊。

但這個形象在去年12月被打破，當時軍事部落客布圖索夫（Yuri Butusov）聲稱這支軍隊有1700名軍人逃跑，其中有50名是在法國受訓時擅離職守。

巴黎當局已證實在訓練過程中出現「數十名」逃兵，但稱這只是「微不足道的」的現象。

這些揭露的內容對於正奮力抵擋俄軍攻勢的烏軍而言，無疑是一次令人尷尬的挫敗，對澤倫斯基推動與北約深化合作的雄心來說也是一大打擊。

烏克蘭 澤倫斯基 北大西洋公約組織

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