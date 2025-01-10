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被當成人類地雷探測器 入俄參戰北韓軍使用「絞肉機」戰略

編譯周辰陽／即時報導
在這張北韓朝中發布的照片中，士兵們參加2023年7月27日在平壤舉行的韓戰停戰70週年紀念閱兵。資料照片。路透
在這張北韓朝中發布的照片中，士兵們參加2023年7月27日在平壤舉行的韓戰停戰70週年紀念閱兵。資料照片。路透

泰晤士報9日報導，北韓軍隊日前與俄軍一起闖進庫斯克州的馬赫諾夫卡（Makhnovka）村，威脅要將一些進一步向北緩慢推進的烏軍截斷，也讓烏克蘭與北韓雙方的軍人爆發直接對抗。

在烏軍與朝軍首次近距離交戰的報告中，呼號「豹子」（Leopard）的中校講述了敵軍占據關鍵的馬赫諾夫卡時，他所率領的第33「大貓」（Big Cats）獨立突擊營面臨的壓力。

「豹子」說，「北韓人有一套『絞肉機』戰略。在烏克蘭人使用掃雷車的地方，他們只用人力，就排成一列步行，彼此相距3到4公尺，如果一個人被炸飛，那醫護兵走在後面收拾遺體，人群繼續一個接一個前進，這就是他們如何穿越雷區的」。

俄軍早先收復馬赫諾夫卡的行動已經失敗，烏克蘭總統澤倫斯基4日聲稱一整個營的北韓士兵和俄羅斯傘兵在48小時內全軍覆沒，烏軍同一時間於上周末重新在庫斯克發動反攻，失去該村將意味著災難。約一個營規模的大批北韓士兵7日成功進入馬赫諾夫卡，第33獨立突擊營與第61機械化旅一起接到奪回該村的要求。

「豹子」說，「我們的風暴部隊被派去進行反攻」。當北韓士兵把俄羅斯老人從家中趕到大雪覆蓋的街上時，他們就從無人機拍攝的畫面觀察。到了8日早上，敵軍已在鞏固陣地，「我們的步兵在戰車的掩護下，一公尺接著一公尺前進，並且清理街道，他們進行機動，這樣就不會被大砲擊中」。

「豹子」表示，作為隱藏身份的一部分嘗試，朝俄兩軍混編在同一部隊，但因為他們沒用無人機，在這方面處於劣勢，「北韓人只使用小型武器、機槍與榴彈發射器，最多就是迫擊砲，這就是他們的技術範圍。他們還沒使用無人機，只有俄羅斯人在用。但我猜他們正開始學，戰爭拖延越久，他們就更有可能進行創新」

根據「豹子」的報導，儘管北韓士兵受過良好訓練與身體健康，卻需要嚮導協助穿越陌生地形與不熟悉氣候下的環境，第33獨立突擊營曾抓到其中一名俄羅斯嚮導，但北韓士兵拒絕被活捉，寧願戰鬥致死或試圖逃跑，朝軍指揮官則似乎對人員傷亡不為所動。

北韓 俄羅斯 無人機

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