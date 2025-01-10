我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

廚房常見的這食材 讓燉牛肉風味升級

川普「封口費」案被判有罪 獲判無條件釋放

克宮：普亭準備好與川普會談 不設先決條件

中央社莫斯科10日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）。路透

俄羅斯總統府克里姆林宮今天宣布，總統普亭願在不設先決條件的情況下，與美國總統當選人川普舉行會談。川普昨天透露，他和普亭正在安排見面。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）的發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「總統一再表示，他願意與國際領袖聯繫，包括美國總統，包含川普（Donald Trump）。」

培斯科夫指出，克里姆林宮（Kremlin）樂見川普「準備好透過對話解決問題」，且莫斯科對展開會談並未設定前提。

他在每日例行記者會說：「不需要任何條件，需要的是雙方透過對話解決問題的期盼和政治意願。」

川普昨天在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）與共和黨籍州長們會晤時提到：「他（指普亭）希望見面，我們正在安排。」不過川普未透露兩人會談的時間表。

他談到俄烏戰爭時說：「普亭總統希望見一面。他甚至曾公開這麼說，我們必須結束這場戰爭。那真是一場血腥混亂。」

川普將於本月20日重返白宮，這讓各方對透過外交手段結束俄羅斯與烏克蘭戰爭燃起希望，但基輔也擔心，快速達成和平協議，可能會讓烏克蘭付出高昂代價。

川普 普亭 烏克蘭

上一則

去年全球氣溫升幅 首度高於巴黎氣候協定設定的1.5℃目標

下一則

川普揚言併加拿大 杜魯多：除非拿加州或佛蒙特州來換

延伸閱讀

卡特國葬／川普與歐巴馬談笑、和潘斯握手 小布希1動作引關注

卡特國葬／川普與歐巴馬談笑、和潘斯握手 小布希1動作引關注
拜登將卸任民調比川普當年還糟 支持率僅25%

拜登將卸任民調比川普當年還糟 支持率僅25%
大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判

大法官5：4駁回延判 川普封口費案今天宣判
義大利總理：川普威脅武力奪取格陵蘭 是對中國的「警告」

義大利總理：川普威脅武力奪取格陵蘭 是對中國的「警告」

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。(路透)

加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉

2025-01-05 22:20

超人氣

更多 >
伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼

伊頓山火肆虐 華人百萬豪宅滿屋骨董化灰燼
華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬

華裔電影人死裡逃生 海邊住宅大火吞噬
杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪

杭特拜登豪宅月租1.58萬 被加州野火燒到只剩2根煙囪
最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣

最後的蔑視？卡特葬禮上 賀錦麗把川普當空氣
永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻

永不放棄星座排行 他堅持0.1％機會拚到最後一刻