我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國急凍冰封：影響超過6000萬人 冬季風暴導致十年最嚴重降雪及低溫

加拿大總理杜魯多 傳最快周一宣布辭職

俄烏士兵近身肉搏 烏軍渾身血倒地 喊「媽媽再見」下秒自爆

編譯盧思綸／即時報導
Telegram等社群媒體近期流傳一段俄烏士兵近身搏鬥影片。（取材自@tly_Ungodly在X的影音）
Telegram等社群媒體近期流傳一段俄烏士兵近身搏鬥影片。（取材自@tly_Ungodly在X的影音）

烏克蘭總統澤倫斯基日前接受專訪透露，截至5日約有3800名北韓士兵在俄烏戰爭中傷亡，日前更傳出俄羅斯短短2天內損失一個營的兵力，其中不乏支援俄軍的北韓士兵。而近期社群流傳一段影片，一名烏克蘭士兵與俄軍近身搏鬥後敗下陣，死前僅留下一句「媽媽再見」，畫面令人揪心。

鏡報報導，Telegram等社群媒體近期流傳一段影片，一名烏軍在烏東頓內次克一座村莊的廢墟與俄羅斯雅庫特族士兵發生槍戰，隨後演變為近身肉搏。

這名烏軍頭盔上的鏡頭拍下，兩人隔著建築互相開槍，隨著距離靠近，烏軍抓住俄軍步槍槍口，俄軍使出刺刀攻擊烏軍大腿。

被刺到重傷的烏軍倒地不起，接著他懇求敵軍高抬貴手，讓他獨自且安詳死去，他還致敬對方「你是全世界最強的戰士」。

這名身分不明的烏克蘭戰士，因失血過多接近生命的終點時，最終留下一句「就這樣了，媽媽，再見」，下秒便掏出手榴彈自爆。手榴彈炸掉烏軍的一隻手，使得他傷勢加重，但並未取走他的性命。他下一刻請求雅庫特族戰士「給我個痛快」。

據報這段影片是在2024年秋天拍攝，直到本月初才在網路曝光。

烏克蘭 北韓 俄羅斯

上一則

偷挖金？民主剛果逮捕3名中國人 查獲金條及2600多萬美金

下一則

拘票倒數 南韓警方拒接逮捕尹錫悅任務 憂心致法律風險

延伸閱讀

布林肯：俄烏戰前 美多次供烏大量武器 含刺針和標槍飛彈

布林肯：俄烏戰前 美多次供烏大量武器 含刺針和標槍飛彈
俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻

俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻
雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍
基輔：烏克蘭無人艇首次摧毀俄羅斯直升機

基輔：烏克蘭無人艇首次摧毀俄羅斯直升機

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22

超人氣

更多 >
阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣
秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過

秦漢、林青霞情史轟動 秦漢兒曝光兩人幽會方式：沒被拍到過
小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」

小鵬這款車撞臉Model Y 終於知道馬斯克為何回覆「…」
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸