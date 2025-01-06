布林肯：俄烏戰前 美多次供烏大量武器 含刺針和標槍飛彈

布林肯承認俄烏衝突前，美方已暗中向烏克蘭提供大量武器。（路透）

美國國務卿布林肯在紐約時報4日刊出的專訪中坦言，在俄烏戰爭爆發以前，華府已經多次悄悄向烏克蘭 提供大量武器。

紐約時報4日刊出的專訪中，布林肯稱，美國預見衝突的到來，因此美國、美國盟友乃至烏克蘭都做好了準備。

布林肯承認，俄羅斯 在2022年2月對烏克蘭發動全面入侵之前，美國已經在2021年9月與2021年12月悄悄向烏克蘭提供大量武器，包含刺針防空飛彈（Stingers）與標槍飛彈 （Javelins），讓烏克蘭有自保的武器。

對此，俄羅斯塔斯社報導，俄羅斯外交部長發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）4日評論，俄羅斯清楚美國在衝突前已經向烏克蘭援助武器，因此，俄方對俄烏戰的目標之一就是解除烏克蘭武裝且確保俄國安全。

俄方多次指出，西方國家輸送武器給烏克蘭，不會減低俄國侵烏的決心，也不會改變這場戰爭的進程。

此外，中央社引述法新社報導，烏克蘭軍隊於去年8月跨境奇襲俄羅斯西部庫斯克州後，俄羅斯國防部5日表示，烏軍已在該州展開「反攻」。目前尚不清楚烏軍在庫斯克州取得多少進展，但立場親俄的軍事部落客稍早報導說，新一波強力攻勢正在進行中。

俄羅斯國防部4日宣稱，俄國軍隊已經奪下烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）納迪亞村（Nadiya），並擊落8枚美國製造的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基在4日表示，俄羅斯在庫斯克地區的北韓 軍隊遭遇了重大損失，一整個軍營的北韓兵在兩日內全軍覆沒。

根據路透報導，澤倫斯基在夜間演說中引述烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）的報告，透露俄羅斯軍隊在3日和4日的戰鬥中，在庫斯克的馬赫諾夫卡（Makhnovka）附近，損失了一整個由北韓士兵和俄羅斯傘兵組成的軍營。不過，澤倫斯基並未透露更多具體細節。

韓國日報指出，據了解，俄軍在過去兩天的損失已達到約1510人。

路透補充說明，每個軍營的規模各不相同，但通常由數百名士兵組成。

北韓至今向俄羅斯派遣約1萬1000名士兵，由於庫斯克開闊地形的劣勢和無人機攻擊，北韓軍隊在當地遭受慘重損失。澤倫斯基曾在去年12月底表示，北韓軍隊的傷亡人數已經超過3000人。