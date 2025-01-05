我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

金球獎／女星狂秀巨乳 左搖右晃為紅毯開場

澤倫斯基籲川普保烏平安 烏克蘭無預警反攻俄庫斯克

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基去年12月19日出席位於比利時布魯塞爾的歐洲議會會議。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基去年12月19日出席位於比利時布魯塞爾的歐洲議會會議。(歐新社)

在烏東前線掙扎的烏克蘭軍隊，近日無預警從俄羅斯南部庫斯克多個方向發動突襲，並稱造成俄羅斯「極大焦慮」；同時，烏克蘭總統澤倫斯基接受Podcast專訪表達，唯有美國提供保障，結束戰爭對烏克蘭來說才是有效的安全，並且希望在川普就職後盡快與他會晤。

金融時報報導，俄羅斯國防部5日表示，兩度擊退烏軍攻擊；主戰派部落客也證實烏克蘭在庫斯克有所行動。

對此，烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）在Telegram嗆聲俄羅斯，「庫斯克傳捷報，俄羅斯自作自受」。

烏克蘭打擊假消息中心（Centre for Countering Disinformation）主任科瓦連科（Andriy Kovalenko）表示，俄羅斯正遭受來自多個方向的反擊，並且對這次烏方突襲感到極大焦慮。

這是烏克蘭去年8月首度對俄羅斯發動跨境突襲後再度吹響反攻號角；不過，烏克蘭去年占領俄羅斯1200平方公里領土，至今僅剩一半。

同時，烏克蘭總統澤倫斯基新年期間接受Podcast主持人費里曼（Lex Fridman）訪問於5日播出，他表示烏克蘭人指望川普強迫莫斯科結束戰爭，倘若美國退出北約，俄羅斯將加劇在歐洲的行動。

路透指出，澤倫斯基強調，基輔沒有獲得安全保障的情況下停火，只會給俄羅斯時間重新武裝以發動新的襲擊。

法新社報導，澤倫斯基稱讚川普「強勢」，「川普與我將來會達成協議......，且提供強有力的安全保障，再加上歐洲，之後我們就可以和俄羅斯人談判」。

俄羅斯 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

尹錫悅逮捕令6日到期 南韓公調處：轉交警方執行 擬聲請延長

延伸閱讀

俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻

俄羅斯國防部：烏克蘭軍隊已在庫斯克州展開反攻
義大利總理梅洛尼赴佛州見川普 尋求加強關係

義大利總理梅洛尼赴佛州見川普 尋求加強關係
搶在川普上任前 拜登禁止6.25億畝領海開採石油、天然氣

搶在川普上任前 拜登禁止6.25億畝領海開採石油、天然氣
H-1B簽證引內鬨？川普「讓美國再次偉大」聯盟現裂痕

H-1B簽證引內鬨？川普「讓美國再次偉大」聯盟現裂痕

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22

超人氣

更多 >
3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執
走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪
薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」
中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴

中國醫院大量破產倒閉 民眾看病可能越來越貴
「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡

「阿嘉莎」女星47歲導演老公 洛杉磯家中自殺身亡