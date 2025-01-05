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布林肯：俄烏戰期間俄擬動用核武 被中國勸阻

編譯潘勛／綜合報導
俄羅斯總統普亭去年11月簽署總統令，降低使用核武的門檻，使美國更加擔心俄羅斯真的會對烏克蘭動用核武。但美國國務卿布林肯受訪表示，相信中國勸阻了普亭。(歐新社)
俄羅斯總統普亭去年11月簽署總統令，降低使用核武的門檻，使美國更加擔心俄羅斯真的會對烏克蘭動用核武。但美國國務卿布林肯受訪表示，相信中國勸阻了普亭。(歐新社)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)3日接受「金融時報」(Financial Times)專訪時表示，俄羅斯在俄烏戰爭中曾認真考慮過動用核武，但在中國勸阻下才沒那麼做；莫斯科當局頻頻威脅動用核武，但北京與俄國接觸，警告「別走到那個地步」。

新聞周刊(Newsweek)4日報導，俄國總統普亭與他的宣傳喉舌自全面入侵烏克蘭後，頻頻威脅動用核武，讓人擔心莫斯科可能真的會訴諸發動核武攻擊。

西方制裁俄國，意味中國成為俄國最大貿易夥伴，可以在戰時向莫斯科施壓，象徵北京對俄烏戰爭用不用核武，真具有影響力。

美認俄用核武機率5~15%

華府唯恐戰爭升級，故不提供某些長程武器給烏克蘭；普亭放話要用核武，華府看待時有多認真？布林肯表示，華府很關切普亭可能使用核武，即使機率只有5%到15%，但事涉核武，再沒別的比此更為嚴重。

布林肯表示美方有理由相信，中國接觸俄國說，「別走到那個地步」。

金融時報3日報導，美方向中國透露，普亭計畫把核武弄上太空，「也出現類似事體」。

布林肯表示，自普亭發動侵烏戰爭以來，由北約組織(NATO)嘗到的「戰略失敗」前所未有；北約成員國就協助烏國開支更多；布林肯說，「我不認為有誰能抱怨成員國沒付出合理的份額」。

有人批評拜登政府延遲應該提供給烏克蘭的武器，布林肯表示拒不接受，他指出，基輔當局能否操作、保養那些武器系統，才是決策時的考量因素。

拜登政府去年11月解除烏克蘭使用長程武器如「陸軍戰術飛彈系統」(ATACMS)的限制，可以攻打俄國境內的目標。路透(Reuters)引述美方情報官員報導，此一決策並未增加俄國發動核武攻擊的風險。

俄去年11月降低使用核武門檻

普亭去年11月簽署總統令，改變俄國核武綱領，降低使用核武的門檻；同一時間，俄國動用能裝備核彈頭的極音速飛彈「榛果樹」(Oreshnik)攻擊烏克蘭聶伯羅市(Dnipro)市。

俄烏戰爭即將進入第三個年頭，普亭的核武威脅依然含糊，會不會繼續放話，目前並不清楚，尤其在軍事專家表示，核武在烏克蘭無法造就軍事優勢，更是如此。

普亭的外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)12月底表示，莫斯科將用一切必要手段，捍衛國家利益。但攻擊聶伯羅市之後，普亭誇耀榛果樹極音速飛彈的能耐，認為它具備的摧毀力，只要有「足夠數量」的該飛彈系統，最後就無需動用核武。

普亭 俄國 布林肯

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