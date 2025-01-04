「從開始就組織混亂」烏在法國特訓部隊遭爆大規模逃兵

烏克蘭在法國特訓部隊，被爆出有大規模的逃兵：圖為外國戰鬥人員日前在烏克蘭哈爾科夫地區的一個祕密地點，參加烏克蘭第三突擊旅的訓練（歐新社）。

烏克蘭 國家調查局2日證實，已對在法國訓練的第155旅「基輔的安妮」（Anne of Kyiv）機械化旅疑似逃兵和濫用職權行為啟動調查。另據路透3日引述俄官媒塔斯社報導，由於俄羅斯境內煉油設施頻遭烏克蘭無人機 攻擊，莫斯科法院下令在俄國網路搜尋引擎Yandex中，撤下大型煉油廠、相關加壓站的影像、位置。

基輔獨立報3日報導，此前有媒體調查宣稱，由於烏方指揮和組織不力，現在部署在烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）附近的第155旅士兵遭受損失，並且大量擅離職守（AWOL）。

第155旅是一個重點計畫，烏克蘭的合作夥伴國將協助訓練新部隊與提供重型裝備。法國總統馬克宏 於去年6月宣布了該旅的訓練計畫，並以11世紀的基輔羅斯公主命名。該旅約有5800名兵力，其中不到2000人曾在法國受訓，配備法製AMX10裝甲車、凱撒自走砲和德製豹2A4型戰車等武器。

烏克蘭知名記者布圖索夫（Yurii Butusov）表示，法國履行了有關訓練和武器的義務，將部隊的問題歸咎於烏克蘭的軍政最高領導階層。

布圖索夫指出，第155旅成立從一開始就「組織混亂」，2500名軍人據報甚至在法國的訓練開始之前調往其他單位，從而撤走許多最符合要求的人員；最終派赴法國的1924名士兵中，僅51人服了超過一年的兵役，1414人則當兵不到2個月。

此外，第155旅也飽受大量士兵擅離職守的困擾。約50名人在法國開小差，數百人甚至在部隊部署到前線之前就離開崗位。布圖索夫宣稱，在2024年3月到11月之間，「該旅開了第一槍之前」，就有超過1700名士兵擅離職守，但沒有提供證據。布圖索夫還說，儘管第155旅補充了新兵，但這些人常沒有經過「適當的徵選過程」。

烏克蘭軍方將法國境內的逃兵問題歸咎於旅長瑞姆辛（Dmytro Riumshin）上校。瑞姆辛與其他幾名高級軍官一起於2024年12月初遭到解職，但新來的長官們不了解困擾著該部隊的問題，加劇了混亂。該旅據報也沒有收到無人機或電戰設備。

基輔獨立報無法核實前述說法，法國國防部拒絕發表評論。烏克蘭國家調查局表示，「調查正在進行」。不過，烏克蘭國會議員貝祖拉亞（Mariana Bezuhla）日前表示，第155旅已經實際上解散，在其他部隊之間重新分發。