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烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭國家調查局2日證實，已對在法國訓練的第155「基輔的安妮」（Anne of Kyiv）機械化旅疑似逃兵和濫用職權行為啟動調查。

基輔獨立報3日報導，烏克蘭國家調查局發布聲明之前，有媒體調查宣稱，由於烏方指揮和組織不力，現在部署在烏東後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）附近的第155旅士兵遭受損失，並且大量擅離職守（AWOL）。

第155旅是一個重點計畫，烏克蘭的合作夥伴國將協助訓練新部隊與提供重型裝備。法國總統馬克宏於2024年6月宣布了該旅的訓練計畫，並以11世紀的基輔羅斯公主、法蘭西國王亨利一世之妻命名。該旅約有5800名兵力，其中不到2000人曾在法國受訓，配備法製AMX10裝甲車、凱撒自走砲和德製豹2A4型戰車等武器。

烏克蘭知名記者、Censor.net總編輯布圖索夫（Yurii Butusov）在調查新聞中表示，法國履行了有關訓練和武器的義務，將部隊的問題歸咎於烏克蘭的軍政最高領導階層。

布圖索夫指出，第155旅成立從一開始就「組織混亂」，2500名軍人據報甚至在法國的訓練開始之前調往其他單位，從而撤走許多最符合要求的人員；最終派赴法國的1924名士兵中，僅51人服了超過一年的兵役，1414人則當兵不到2個月。

此外，第155旅也飽受大量士兵擅離職守的困擾。約50名人在法國開小差，數百人甚至在部隊部署到前線之前就離開崗位。布圖索夫宣稱，在2024年3月到11月之間，「該旅開了第一槍之前」，就有超過1700名士兵擅離職守，但沒有提供證據。布圖索夫還說，儘管第155旅補充了新兵，但這些人常常沒有經過「適當的徵選過程」。

烏克蘭軍方將法國境內的逃兵問題歸咎於旅長瑞姆辛（Dmytro Riumshin）上校。瑞姆辛與其他幾名高級軍官一起於2024年12月初遭到解職，但新來的長官們不了解困擾著該部隊的問題，加劇了混亂。該旅據報也沒有收到無人機或電戰設備。這個問題，加上組織不力和訓練不足，據稱促成了該旅一旦於2024年11月投入戰鬥遭受的損失。

基輔獨立報無法核實前述說法，法國國防部拒絕發表評論。烏克蘭國家調查局表示，「調查正在進行，談論任何初步結果還為時過早」。不過，法新社報導，烏克蘭國會議員貝祖拉亞（Mariana Bezuhla）日前表示，第155旅已經實際上解散，在其他部隊之間重新分發，並將此歸咎於她口中的缺乏「指揮架構協調」。

貝祖拉亞指出，「儘管法國努力讓該旅專業化，也無法挽救其免於我方將軍們的糟糕軍事決策，最終拆散了該部隊」。

烏克蘭 馬克宏 無人機

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