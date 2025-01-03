誤殺3俄軍 援俄北韓兵被批「魯莽沒紀律、像瘋子亂射」

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重。（美聯社）

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯 與烏克蘭 作戰，但近期卻傳出傷亡慘重，且由於不熟戰況，加上語言不通，有被烏軍俘虜的俄羅斯士兵透露，北韓軍缺乏紀律和專業，且行為相當魯莽，甚至朝俄羅斯士兵和其他北韓士兵開槍。

自由亞洲電台報導，媒體機構RBC-Ukraine發布的審訊影片顯示，2名遭烏軍俘虜的俄羅斯士兵表示，北韓士兵搞不清楚狀況，不在乎要去哪或如何去，形容他們是「一群瘋狂的傢伙」。

其中一名俄羅斯士兵說，北韓軍會不分青紅皂白地向所有無人機 開火，「說真的，離北韓人越遠越好。他們會射擊任何飛行的東西，不管是是俄羅斯還是烏克蘭（無人機）。」

他們還說，北韓軍隊的裝備比他們更好，擁有的武器更新，且吃得更豐盛。

報導也引述社群平台Telegram親俄羅斯的頻道「Крымский ветер」說法，稱北韓軍去年12月29日襲擊某烏克蘭陣地，然而在撤退時卻發生誤擊事件，導致3名俄軍意外遭到波及死亡。

另據報導，2025年一開始，俄羅斯就派出上百架無人機，攻擊基輔。俄軍現在大量運用無人機作戰，不但成立「史達林獵鷹」無人機部隊，還在經濟特區，擴大無人機生產。不過烏克蘭也沒有坐以待斃，再次將TM-62反戰車地雷，改裝成威力強大的無人機空投炸彈，狠狠摧毀下方俄羅斯的軍車倉庫。

報導稱，這段阿拉布加理工學院，張貼的抖音短片，當地無人機工廠擴大計畫，急需招募大量勞力。科學暨國際安全研究所David Albright：「唯一的好處是高薪，但男性可以免除兵役，這是很大的吸引力。」

烏克蘭國防情報員Orest：「所有參與這款無人機生產的學生，都居住在單獨且限制出入的院落，一旦受聘就會簽署保密協定，合約寫他們生產摩托艇。」

俄羅斯特別成立，名為史達林獵鷹(Stalin's Falcons)無人機部隊，所生產的俄羅斯版本無人機，會印上專屬編號和logo，數量也相當可觀。

此外，據法新社對華府智庫「戰爭研究所」(ISW)數據的分析，2024年俄羅斯軍隊在烏克蘭推進了3985平方公里，是2023年的7倍之多。

2024年俄羅斯占領的烏克蘭領土中，有近四分之三位於東部頓內茨克(Donetsk)地區，其中包括烏克蘭物流樞紐波克羅夫斯克市(Pokrovsk)。俄羅斯現在控制或正在該地區70%的土地上作戰；相較之下，2023年底只有59%。

2024年的另一個標誌性事件發生在2024年7月，烏軍對俄羅斯庫斯克州(Kursk)展開大規模進攻。這場攻勢在8月20日至21日達到高峰，烏克蘭占領的土地達到約1,320平方公里。不過到了12月30日，烏軍作戰區域大幅縮小，只剩下482平方公里。