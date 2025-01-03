我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積電亞利桑納廠帶動開發 建商計畫在周遭打造都會生活區

梁朝偉登「21世紀60位最佳演員」 排名勝阿湯哥、小勞勃道尼…

誤殺3俄軍 援俄北韓兵被批「魯莽沒紀律、像瘋子亂射」

編譯中心／綜合2日電
北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重。（美聯社）
北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯與烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重。（美聯社）

北韓派出逾1.1萬名士兵赴俄羅斯烏克蘭作戰，但近期卻傳出傷亡慘重，且由於不熟戰況，加上語言不通，有被烏軍俘虜的俄羅斯士兵透露，北韓軍缺乏紀律和專業，且行為相當魯莽，甚至朝俄羅斯士兵和其他北韓士兵開槍。

自由亞洲電台報導，媒體機構RBC-Ukraine發布的審訊影片顯示，2名遭烏軍俘虜的俄羅斯士兵表示，北韓士兵搞不清楚狀況，不在乎要去哪或如何去，形容他們是「一群瘋狂的傢伙」。

其中一名俄羅斯士兵說，北韓軍會不分青紅皂白地向所有無人機開火，「說真的，離北韓人越遠越好。他們會射擊任何飛行的東西，不管是是俄羅斯還是烏克蘭（無人機）。」

他們還說，北韓軍隊的裝備比他們更好，擁有的武器更新，且吃得更豐盛。

報導也引述社群平台Telegram親俄羅斯的頻道「Крымский ветер」說法，稱北韓軍去年12月29日襲擊某烏克蘭陣地，然而在撤退時卻發生誤擊事件，導致3名俄軍意外遭到波及死亡。

另據報導，2025年一開始，俄羅斯就派出上百架無人機，攻擊基輔。俄軍現在大量運用無人機作戰，不但成立「史達林獵鷹」無人機部隊，還在經濟特區，擴大無人機生產。不過烏克蘭也沒有坐以待斃，再次將TM-62反戰車地雷，改裝成威力強大的無人機空投炸彈，狠狠摧毀下方俄羅斯的軍車倉庫。

報導稱，這段阿拉布加理工學院，張貼的抖音短片，當地無人機工廠擴大計畫，急需招募大量勞力。科學暨國際安全研究所David Albright：「唯一的好處是高薪，但男性可以免除兵役，這是很大的吸引力。」

烏克蘭國防情報員Orest：「所有參與這款無人機生產的學生，都居住在單獨且限制出入的院落，一旦受聘就會簽署保密協定，合約寫他們生產摩托艇。」

俄羅斯特別成立，名為史達林獵鷹(Stalin's Falcons)無人機部隊，所生產的俄羅斯版本無人機，會印上專屬編號和logo，數量也相當可觀。

此外，據法新社對華府智庫「戰爭研究所」(ISW)數據的分析，2024年俄羅斯軍隊在烏克蘭推進了3985平方公里，是2023年的7倍之多。

2024年俄羅斯占領的烏克蘭領土中，有近四分之三位於東部頓內茨克(Donetsk)地區，其中包括烏克蘭物流樞紐波克羅夫斯克市(Pokrovsk)。俄羅斯現在控制或正在該地區70%的土地上作戰；相較之下，2023年底只有59%。

2024年的另一個標誌性事件發生在2024年7月，烏軍對俄羅斯庫斯克州(Kursk)展開大規模進攻。這場攻勢在8月20日至21日達到高峰，烏克蘭占領的土地達到約1,320平方公里。不過到了12月30日，烏軍作戰區域大幅縮小，只剩下482平方公里。

俄羅斯 無人機 烏克蘭

上一則

濟州航空遭搜索 執行長禁出境 恐因過失致死重判5年

下一則

梅根又有新節目 Netflix上分享生活風格、料理

延伸閱讀

拜登政府考慮封殺中製無人機 川普將握最終決定權

拜登政府考慮封殺中製無人機 川普將握最終決定權
考量國家安全 美國擬限制或禁止中國無人機在境內使用

考量國家安全 美國擬限制或禁止中國無人機在境內使用
雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍

雷隊友？俄羅斯被俘士兵：北韓軍「沒紀律又魯莽」 朝自己人開槍
烏克蘭新年不平靜 俄羅斯發射百架無人機空襲 跨年夜攻擊釀6傷

烏克蘭新年不平靜 俄羅斯發射百架無人機空襲 跨年夜攻擊釀6傷

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣