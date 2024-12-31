俄羅斯外長拒絕川普幕僚提出的烏克蘭和平協議

俄羅斯外長拉夫羅夫。(路透)

俄羅斯 外長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)30日接受俄羅斯國家通訊社塔斯社(TASS)訪問時，拒絕總統當選人川普 幕僚提出的烏克蘭 和平協議。

拉夫羅夫表示，川普陣營的提議內容包括俄烏雙方終止敵對、烏克蘭延遲20年加入北大西洋公約組織(NATO)，以及英國、歐洲維和部隊進駐烏克蘭。拉夫羅夫說：「川普幕僚提出的建議，我們並不滿意。」

福斯新聞網(Fox News)報導，拉夫羅夫所說的協議內容，並未經過美國政府官員宣布。拉夫羅夫也說，協議內容遭人洩露，川普日前接受時代雜誌(TIME)訪問時也讓協議曝光。

拉夫羅夫說，北約多年來持續擴張，「成為烏克蘭危機的主要原因之一」。他在訪問中說：「對俄羅斯提出各種指控的人，最好去照照鏡子。」他表示，北約軍隊與傭兵公開參加烏克蘭軍隊的作戰規畫與戰爭。

拉夫羅夫表示，庫斯克地區(Kursk Region)遭到入侵以及長程飛彈攻擊俄羅斯境內，北約都有串通關係，「總統普亭(Vladimir Putin)最近在公開談話裡已經清楚表明」。

獲選時代雜誌「年度風雲人物」的川普受訪時表示，結束俄烏戰爭對俄羅斯、烏克蘭雙方都有益處。川普也說，如果2022年時擔任美國總統，俄羅斯就不會入侵烏克蘭。

普亭一周之前表示願意與川普達成協議，但普亭同時表示，俄羅斯如今處於比2022年時更加有利的地位。普亭說：「想要打仗的烏克蘭人很快就會跑光。在我看來，很快就會變成沒人想要打仗了。」

普亭表示：「我們已經做好準備，但另一方也必須做好準備才能談判並達成協議。」

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