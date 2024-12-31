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再撥59億元 拜登：卸任前持續軍援烏克蘭

記者陳熙文／華盛頓報導
拜登總統（右）在卸任前再宣布軍援烏克蘭59億。圖左為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）
拜登總統（右）在卸任前再宣布軍援烏克蘭59億。圖左為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

拜登總統30日再度宣布軍援烏克蘭，趕在總統當選人川普就任前提供總額約59億美元的軍事和預算援助；拜登說，在他剩餘的任期中，美國將持續強化烏克蘭的戰略位置。

拜登30日上午宣布提供烏克蘭近25億美元的安全援助，分別從美軍庫存中調撥價值12.5億美元的軍事援助，並動用「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）計畫剩餘的12.2億美元軍援烏克蘭。

拜登指出，軍援將立即挹注烏克蘭在戰場上高效能的打擊能力，同時提供長期的防空、火砲和其他關鍵武器系統的補給。

五角大廈發言人辛赫（Sabrina Singh）也指出，援助涵蓋火炮彈藥、火箭系統、防空系統、反坦克武器和無人機等。

拜登表示，他已指示相關單位盡速向烏克蘭提供援助，包括將美國較為陳舊的裝備加速送上戰場，同時重振美國國防工業，以更新和補充庫存。

俄羅斯日前在聖誕節發動大規模空襲，目標直指烏克蘭城市和發電廠，意圖切斷人民的暖氣和用電；拜登點出，國防部正向烏克蘭交付數百輛裝甲車、數千枚火箭和數十萬發砲彈，預料將強化烏軍進入冬季之後的作戰能力。

財政部長葉倫（Janet Yellen）也宣布向烏克蘭提供34億美元的預算援助；這讓拜登這一波援烏行動的總額達到約59億美元。

正逢俄軍在今年下半年加速軍事行動，葉倫說，這波預算是在關鍵時刻援助烏克蘭，尤其俄國加緊攻擊烏克蘭的民間和關鍵設施；葉倫表示，美國及盟友對烏的經濟援助是烏克蘭保衛主權和其政府維持行政的關鍵。

葉倫指出，這筆34億美元的預算援助是根據「2024年烏克蘭安全補充撥款法」（Ukraine Security Supplemental Appropriations Act）所做的最後撥款。

至於北韓遣兵助俄，白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）日前表示，估計過去一周北韓軍隊在庫斯克地區已有逾千人傷亡；辛赫30日同意科比的說法，指這與國防部的估算相符。

烏克蘭 拜登 預算

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