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澤倫斯基證實：俄烏交換300名戰俘

編譯徐榆涵／即時報導
俄烏交換300多名戰俘，圖為獲釋的烏克蘭人。(路透)
俄烏交換300多名戰俘，圖為獲釋的烏克蘭人。(路透)

俄羅斯和烏克蘭官員表示，在阿拉伯聯合大公國的斡旋下，雙方在元旦前夕交換300多名戰俘。

半島電視台等報導，俄羅斯國防部30日表示，彼此交換150名戰俘，但烏克蘭總統澤倫斯基表示，有189名烏克蘭返回家園。目前尚不清楚為何雙方回報的人數有落差。

澤倫斯基在Telegram發文稱，「我們的人民從俄羅斯的囚禁中回歸，對我們每個人來說永遠是個好消息。今天就是這樣的一個日子：我們的團隊成功將189名烏克蘭人帶回家。」

他表示，這波戰俘交換包括2022年在南部港都馬里烏波爾遭俘虜的2名平民，感謝阿聯的協助談判。

根據澤倫斯基發布的照片顯示，一輛巴士上坐著數十名男子，其中一些人身上披著烏克蘭國旗。

俄羅斯國防部表示，獲釋的戰俘在回國前，在鄰國白俄羅斯獲得心理和醫療援助。

自2022年2月烏俄戰爭爆發以來，雙方已進行60次大小規模的戰俘交換。

烏克蘭表示，自衝突爆發以來，莫斯科已透過與基輔的協議釋放約3956名士兵和平民。澤倫斯基誓言將繼續推動戰俘交換，讓更多人民回家。

俄烏戰俘交換之際，拜登總統30日宣布，美國將軍援烏克蘭近25億美元，其中包括12.5億美元來自美國國防部庫存的直接提取，另有12.2億美元則屬於「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）計畫，須向國防工業或盟友採購軍備。

除了軍事援助，美國財政部長葉倫也宣布提供34億美元的額外預算援助，協助烏克蘭在俄羅斯加強對平民和基礎設施的攻擊之際，獲得必要的資金支持。

烏克蘭 白俄羅斯 澤倫斯基

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