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拜登卸任前加緊協助烏克蘭 提供25億美元新軍援

中央社華盛頓30日綜合外電報導
美國總統拜登今天宣布加碼提供烏克蘭將近25億美元的軍援。（美聯社）
美國總統拜登今天宣布加碼提供烏克蘭將近25億美元的軍援。（美聯社）

美國總統拜登今天宣布加碼提供烏克蘭將近25億美元的軍援，在總統當選人川普上台之前，利用任期的最後幾周增加對基輔的安全援助。

路透報導，拜登在聲明中說，美國將在他剩餘的任期內繼續努力不懈，加強烏克蘭抗戰能力。

這近25億美元包括從美國武器庫存中提取12.5億美元的軍事援助，以及12.2億美元的「烏克蘭安全援助倡議」（USAI）方案。這是拜登任內最後一套USAI援助方案。

在USAI方案下，軍事裝備得向國防工業或合作夥伴採購，而非從美國武器庫存中提取，這意味著裝備可能需要數月或數年才能到達戰場。

另外，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天也宣布，美國已額外提供烏克蘭34億美元的預算援助，在俄羅斯加強攻擊烏克蘭平民及基礎設施之際，給予這個飽受戰火蹂躪的國家關鍵資源。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已接近3年，最近俄羅斯利用北韓軍隊來強化戰力。

俄烏開戰後，華府承諾提供烏克蘭的援助總計1750億美元，但不確定川普明年1月20日接替拜登上任後，是否會維持原本的援助力道。川普曾說他希望迅速結束戰爭。

烏克蘭 拜登 俄羅斯

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