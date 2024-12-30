控俄國開火釀空難 亞塞拜然促道歉賠償 普亭避重就輕

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）29日以罕見強硬口吻要求傳統盟友俄羅斯 承認對失事亞塞拜然航空客機開火，指控莫斯科散布不實說法、試圖掩蓋這起致命空難的原因。他還提出道歉、懲兇、賠償等要求。

中央社引述法新社報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型客機25日在哈薩克 墜毀，造成機上67人中有38人罹難。阿利耶夫於這起事故4天後在首都巴庫機場接受國營媒體訪談時提出上述指控。

亞塞拜然官員曾表示，失事客機於試圖降落俄羅斯南部車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）時，遭到俄羅斯防空系統擊中。

哈薩克當局29日表示，正將失事飛機的「黑盒子」送往巴西調查。

阿利耶夫對莫斯科提出率直指控的作法罕見，他28日才跟俄羅斯總統普亭 通話。

克里姆林宮針對這項通話發布的聲明中沒有提及普亭表達要承擔事故責任。

阿利耶夫告訴國家電視台：「事實就是，這架亞塞拜然民航機在格羅茲尼附近俄羅斯領空遭到外來傷害而近乎失控。」

「我們還知道電子作戰系統導致我們的飛機失控…同時，由於來自地面的火力，機尾也嚴重受損。」他表示，儘管「我們飛機意外遇襲」，巴庫對莫斯科顯然試圖掩蓋墜機原因一事感到憤怒，並要求俄方對此承擔責任。

根據克宮聲明，「事發當時，格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

克宮28日表示，普亭在電話中為這起「悲劇事件」向亞塞拜然致歉，不過並未提到普亭表示俄方有過錯，只說他呼籲就本案展開「透明的」調查。