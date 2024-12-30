我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4種可改善腸道健康食物 這個排名第一

投資人獲利了結 美股後繼無力 道瓊早盤重摔逾700點

控俄國開火釀空難 亞塞拜然促道歉賠償 普亭避重就輕

編譯中心／綜合29日電

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）29日以罕見強硬口吻要求傳統盟友俄羅斯承認對失事亞塞拜然航空客機開火，指控莫斯科散布不實說法、試圖掩蓋這起致命空難的原因。他還提出道歉、懲兇、賠償等要求。

中央社引述法新社報導，亞塞拜然航空一架巴西航空工業190型客機25日在哈薩克墜毀，造成機上67人中有38人罹難。阿利耶夫於這起事故4天後在首都巴庫機場接受國營媒體訪談時提出上述指控。

亞塞拜然官員曾表示，失事客機於試圖降落俄羅斯南部車臣共和國首府格羅茲尼（Grozny）時，遭到俄羅斯防空系統擊中。

哈薩克當局29日表示，正將失事飛機的「黑盒子」送往巴西調查。

阿利耶夫對莫斯科提出率直指控的作法罕見，他28日才跟俄羅斯總統普亭通話。

克里姆林宮針對這項通話發布的聲明中沒有提及普亭表達要承擔事故責任。

阿利耶夫告訴國家電視台：「事實就是，這架亞塞拜然民航機在格羅茲尼附近俄羅斯領空遭到外來傷害而近乎失控。」

「我們還知道電子作戰系統導致我們的飛機失控…同時，由於來自地面的火力，機尾也嚴重受損。」他表示，儘管「我們飛機意外遇襲」，巴庫對莫斯科顯然試圖掩蓋墜機原因一事感到憤怒，並要求俄方對此承擔責任。

根據克宮聲明，「事發當時，格羅茲尼、摩斯多克（Mozdok）與佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）等城鎮正受到烏克蘭無人機攻擊，俄羅斯防空系統則在抵禦這些攻擊」。

克宮28日表示，普亭在電話中為這起「悲劇事件」向亞塞拜然致歉，不過並未提到普亭表示俄方有過錯，只說他呼籲就本案展開「透明的」調查。

俄羅斯 普亭 哈薩克

上一則

南韓空難同機型 荷航液壓系統故障 失控偏離跑道

下一則

金正恩宣布對美「最強硬」戰略 譴責美日韓是核子軍團

延伸閱讀

亞塞拜然總統控俄試圖掩蓋對客機開火 要求道歉賠償

亞塞拜然總統控俄試圖掩蓋對客機開火 要求道歉賠償
北韓勞動黨政策會議 宣布對美「最強」戰略

北韓勞動黨政策會議 宣布對美「最強」戰略
亞塞拜然總統告訴普亭：失事客機遭外部物理、技術干擾

亞塞拜然總統告訴普亭：失事客機遭外部物理、技術干擾
普亭致電亞塞拜然總統道歉 但未表示要為墜機事故負責

普亭致電亞塞拜然總統道歉 但未表示要為墜機事故負責

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46

超人氣

更多 >
老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味

老外最痴迷的中國水果是它 連「做成藥」都美味
中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵

中國入侵物種首現北美 加州緊急圍堵
任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗

任內與台斷交 前總統卡特100歲逝世 當年伊朗人質危機致連任失敗
「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法

「連續工作40天」 趙露思血汗行程曝光… 網喊話經紀公司給說法
趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起

趙薇離婚、蘇有朋單身… 網喊話「還珠CP」在一起