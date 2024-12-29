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英國援烏百餘枚飛彈近日運抵 565萬美元助調查俄戰爭罪行

中央社倫敦29日專電
英外交大臣拉米。(路透)
英外交大臣拉米。(路透)

英國9月宣布軍援烏克蘭650枚輕型多用途短程飛彈，第1批百餘枚近日運抵，與英方規劃的年底前運交時程相符。英國國防部表示，將持續履行加速向烏克蘭交付軍援的承諾。

英國外交部今天也宣布加碼提供烏克蘭450萬英鎊（約565萬美元），以協助烏方相關單位記錄、調查和起訴俄羅斯的戰爭罪行，包括提升檢察官和執法人員的公開來源資訊蒐集能力。

加碼450萬英鎊後，英國提供烏克蘭用於強化相關檢調執法工作的金額已累計逾1000萬英鎊（約1255萬美元）。外交大臣拉米（David Lammy）強調，沒有問責，就沒有持久的和平。

此外，明年2月初開始，原已透過各援烏路徑取得簽證赴英居留的烏克蘭民眾，可申請（再次）延長旅英時間達18個月。

據英國內政部統計，自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，英方已核發及延長超過30萬名烏克蘭民眾的英國居留簽證。不過，相關援烏簽證無法用以申請永久居留權；英國政府強調，這是尊重烏克蘭政府對民眾適時返國協助重建的強烈期待。

俄羅斯對烏克蘭的全面侵略戰爭明年將滿3年；隨著美國新政府即將於1月上台、美方對這場近80年來歐洲境內最大規模戰爭的政策恐出現變化，英國政府近幾周持續強調，「英國的防衛始於烏克蘭」、軍援烏克蘭攸關英國的國家安全及歐洲長期局勢穩定。

英國在今年春季保守黨執政期間宣布，編列30億英鎊軍援烏克蘭經費入政府年度預算，且未來只要有需要，每年皆會比照辦理。7月工黨贏得國會大選上台執政後，表態願延續此一政策。支援烏克蘭在英國政壇是具跨黨派高度共識的議題。

英國國防部9月上旬與跨國軍工集團「泰雷斯」（Thales）在英國的子公司簽約，在北愛爾蘭首府貝爾法斯特（Belfast）生產650枚輕型多用途飛彈（LMM）供應烏克蘭。這筆金額1億6200萬英鎊的合約旨在同時強化烏克蘭空防、以及英國和歐洲整體軍工生產與供應鏈效能。

根據英國國防部和「泰雷斯」官網資料，這款LMM飛行速度可達1.5馬赫以上、射程超過6公里，重量僅13公斤，輕巧且可靈活運用，可自海、陸、空多樣平台發射，並配備3倍強化彈頭及有助精準打擊的雷射光束乘波導引系統，因此除了可有效應對高速近岸攻擊艇、裝甲運兵車及無人機等常規與不對稱作戰工具，也適合用於城鎮戰。

英國國防部表示，自2022年2月戰爭爆發以來，英國已供應烏克蘭數以百計LMM，以協助烏克蘭強化空防、摧毀數百架俄軍無人機及其他空中威脅。

烏克蘭 國防部 俄羅斯

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