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普亭稱墜機「悲劇」 致歉亞塞拜然總統

編譯高詣軒／綜合28日電
俄羅斯總統普亭（左）、亞塞拜然總統阿利耶夫（右）10月8日在莫斯科的獨立國協領袖峰會場邊會晤。（路透）
俄羅斯總統普亭（左）、亞塞拜然總統阿利耶夫（右）10月8日在莫斯科的獨立國協領袖峰會場邊會晤。（路透）

亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克墜毀，克里姆林宮28日表示，俄羅斯總統普亭致電亞塞拜然總統阿利耶夫表示哀悼，並對這個悲慘事件「發生在俄羅斯領空」表示歉意，美國白宮國家安全溝通顧問柯比27日也說該機可能遭俄羅斯防空系統擊落。

亞塞拜然總統阿利耶夫向俄羅斯總統普亭說，該機墜機前曾遭受外部物理和技術干擾。法媒28日報導，該機原訂從亞塞拜然首都巴庫飛往俄羅斯城市格羅茲尼，但最後墜毀在哈薩克西部城市阿克套附近，機上67名乘客和機組員有38人罹難。

亞塞拜然總統府聲明，阿利耶夫強調該機在俄國領空遭遇前述干擾，導致完全失去控制。阿利耶夫也指出，該機機身有許多孔洞，並因為外來物體在該機飛行中穿透機艙，導致多名乘客和機組員受傷；生還的空服員、乘客證詞，都提供外部物理和技術干擾的證據。

克里姆林宮則說，普亭就發生在俄國領空的悲慘事件向阿利耶夫致歉。普亭並說，該機屢次嘗試降落在格羅茲尼；當時有烏克蘭無人機正襲擊格羅茲尼等3個地方，俄國防空系統加以擊退。

烏克蘭總統澤倫斯基28日也說，已與阿利耶夫通話並就該起空難致哀，當務之急是對事件做徹底調查，釐清事發經過的種種疑問，「俄國必須提供清楚解釋並停止散布假訊息」。

白宮國安會發言人柯比27日說，美國獲悉若干初步跡象，確實指向該機遭俄國防空系統擊落的可能性，但以調查進行中為由婉拒詳述。路透也引述亞塞拜然消息人士指出，該機據信是遭俄國防空系統擊落。克宮要求外界不要揣測。

歐盟外交事務主管卡拉斯在社群媒體X呼籲對這起空難進行「迅速、獨立」的國際調查，並說此事件明白令人想起2014年馬航MH17班機空難；該機遭俄羅斯在烏東支持的反抗分子發射的地對空飛彈擊落。

當時正值頓巴斯地區內戰，該班客機從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡期間，在親俄武裝控制的烏克蘭東部空域墜毁，荷蘭調查後指控俄軍以山毛櫸導彈將其擊落，惟俄方堅決否認。

亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克墜毀，罹難者遺體28日運抵首都巴庫郊外的蓋達爾...
亞塞拜然航空一架客機25日在哈薩克墜毀，罹難者遺體28日運抵首都巴庫郊外的蓋達爾阿利耶夫機場。（美聯社）
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫...
俄羅斯總統普亭10月在克里姆林宮舉行的獨立國家國協峰會上，與亞塞拜然總統阿利耶夫交談。（美聯社）

俄羅斯 俄國 普亭

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