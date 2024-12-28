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恐丟停火籌碼？美官員曝烏軍守庫斯克頂多到明春 烏東要城遲早被圍

編譯周辰陽／即時報導
一名烏軍8月16日走過俄羅斯庫斯克州蘇賈市政府。（美聯社）
一名烏軍8月16日走過俄羅斯庫斯克州蘇賈市政府。（美聯社）

彭博新聞28日引述匿名美國官員說法報導，烏克蘭軍隊已經失去俄羅斯庫斯克州約一半的佔領區，可能在幾個月內失去剩下的土地，讓基輔丟掉與莫斯科進行停火談判的重要籌碼。

匿名受訪的美方官員表示，隨著莫斯科更加協調行動，最快在下個月就會將烏軍逐出庫斯克。烏軍或許只能守到春季，隨後被迫撤退，或者面臨被包圍風險。烏克蘭總統辦公室沒有回應置評請求。

彭博新聞指出，儘管美國候任總統川普希望迅速結束戰爭，但考慮到烏俄雙方要求的複雜性，同意停火可能需要數月，而時機具有重要意義，因為烏方官員已表示，希望利用庫斯克佔領區作為任何談判的籌碼。由於俄羅斯目前享有戰場優勢，莫斯科可能有拖延談判的動機，試圖在談判與可能休戰凍結前線之前，盡可能從烏克蘭手中收復更多領土。

同時，一名美方官員表示，烏軍已成功在庫斯克堅持了比一些初步預測更長的時間，多少得益於美方允許烏方向俄方發射長程飛彈。另一位官員警告，烏克蘭在庫斯克的目的絕非保留土地，而是為了反入侵的震撼力，並進一步削減俄方力量。因此，撤退仍可以塑造成戰術成功。

其中2名官員表示，希望烏克蘭總統澤倫斯基盡快下令從庫斯克撤軍，以避免遭受重大傷亡。儘管烏軍可能撤退，但此次越界入侵已對俄軍和北韓軍都造成沉重代價。

另外，在庫斯克戰況不確定的情況下，俄軍繼續在烏東朝著重要後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）取得進展。雖然烏軍或許能加強防禦，守住波克羅夫斯克一段時間，但一名美國官員表示，俄軍包圍波克羅夫斯克只是時間問題，烏軍若不撤退就會被迫投降。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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