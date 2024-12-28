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白宮：北韓軍助俄打烏克蘭成砲灰 「人海戰術」無效

中央社華盛頓綜合外電報導
美國白宮28日表示，北韓派兵替俄羅斯攻打烏克蘭，高層不過是把這些士兵當「砲灰」，但「人海戰術」無效。圖為一台已損壞的俄羅斯坦克。(美聯社)
美國白宮28日表示，北韓派兵替俄羅斯攻打烏克蘭，高層不過是把這些士兵當「砲灰」，但「人海戰術」無效。圖為一台已損壞的俄羅斯坦克。(美聯社)

美國白宮28日表示，北韓派兵替俄羅斯攻打烏克蘭，高層不過是把這些士兵當「砲灰」，但「人海戰術」無效。

中央社綜合法新社和政治新聞機構Politico報導，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）證實南韓的估計，即短短一週就有約1000名北韓軍人在俄羅斯西部邊境庫斯克州（Kursk）陣亡或受傷。烏克蘭今年8月對庫斯克州發動突襲入侵。

柯比告訴媒體，有些被派去增援俄軍的北韓士兵害怕被俘虜後會連累家人，最後選擇自我了斷。

柯比表示，美方目前評估認為北韓部隊在庫斯克州對烏克蘭陣地採取人海戰術，但「不是真的那麼有效」，反而導致北韓士兵「傷亡慘重」，「到目前為止，我方評估他們光是過去一週就有超過1000人死傷」。

雖然人海戰術基本上無效，但柯比坦言俄羅斯在烏克蘭東部取得「緩慢進展」，且持續攻擊烏克蘭能源基礎設施。

他還說，美國正準備提供更多安全援助，協助烏克蘭抵禦攻擊並反擊俄軍和北韓軍。他也提到，美方對烏克蘭使用美援武器攻擊俄國境內目標的限制「沒有任何改變」。

南韓國家情報院估計至少1萬1000名北韓軍人被派到俄羅斯，死傷人數達到數千人。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）近日表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中死傷。

北韓 烏克蘭 柯比

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