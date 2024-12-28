我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

韓濟州航空失事「179人推測身亡」 1乘客曾傳訊息：要交代遺言嗎？

22℉氣溫下留6歲女兒在車上去賭場 紐約華裔夫婦遭起訴

烏克蘭首次「活捉」援俄北韓兵 重傷遭俘曝光

編譯中心／綜合27日電
烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。（取材自Telegram）
烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。（取材自Telegram）

南韓國情院27日證實，烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。

韓聯社報導，南韓國情院發布簡短聲明稱，透過與友好國家情報機構的即時資訊共享，確認一名受傷的北韓士兵被活捉，計畫徹底調查後續事態發展。

烏克蘭軍事媒體Militarnyi於26日報導，烏克蘭特種部隊（SOF）在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，首次俘虜一名為俄軍作戰的北韓士兵，同時透過Telegram平台公開該名北韓士兵的照片。

SOF表示，「這是烏克蘭防衛軍首次活捉為俄軍作戰的北韓軍人。」照片中的男子似乎身受重傷，眼神渙散，但尚不清楚他的傷勢和狀況細節。

北韓至今已派出1.1萬名士兵前往俄羅斯與烏克蘭作戰，有跡象顯示他們正被準備進一步部署軍隊和裝備。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，已有3000多名北韓士兵在庫斯克地區傷亡。

另據中央廣播電台報導，斯洛伐克同日確認已為主辦烏克蘭和平談判做好準備 ，俄羅斯總統普亭26日曾表示，斯洛伐克成為俄烏對話「平台」是「可以接受的」，並讚揚斯洛伐克的「中立立場」。

斯洛伐克外交部長布拉納爾(Juraj Blanar)在臉書上表示：「我們為此類談判提供斯洛伐克土壤。」他表示，任何會談都必須「在所有各方的參與下進行，因此也有俄羅斯的參與」，這與之前6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會不同。

斯洛伐克總理費佐(Robert Fico)是少數與克里姆林宮保持密切關係的歐洲領導人之一。儘管是北約和歐盟的成員國，斯洛伐克自民族主義者費佐在2023年底重新掌權以來，不斷拉近與俄羅斯的距離。

烏克蘭 北韓 俄羅斯

上一則

法1年換4位總理 巴奧因憲政混亂蒙塵 法媒：最糟一年

下一則

2025年5大吸睛事 川普2.0、足球熱、印度大壺節、BTS合體回歸…

延伸閱讀

赴俄北韓軍遭烏軍重挫 白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效

赴俄北韓軍遭烏軍重挫 白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效
白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重
烏克蘭首「活捉」北韓士兵傷重身亡 北韓疑準備進一步部署軍隊

烏克蘭首「活捉」北韓士兵傷重身亡 北韓疑準備進一步部署軍隊
烏克蘭指北韓參戰未有重大影響 奏聖誕曲激勵士兵抗俄

烏克蘭指北韓參戰未有重大影響 奏聖誕曲激勵士兵抗俄

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

2024-12-28 22:46
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52

超人氣

更多 >
注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子

注定孤老終身？研究：有這3個關鍵特質 容易單身一輩子
股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票

股神巴菲特加碼2855萬美元 買進這檔老牌網路相關股票
南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡

南韓濟州航空失事 消防局：2人獲救、其餘179人推測身亡
四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘

四星座易遭小人捅刀 牡羊單純被利用、他個性厚道成眼中釘
震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年

震撼彈… 趙薇微博發文：與黃有龍已離婚多年