烏克蘭首次「活捉」援俄北韓兵 重傷遭俘曝光

烏克蘭特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯作戰的北韓士兵。（取材自Telegram）

南韓國情院27日證實，烏克蘭 特種部隊首次「活捉」到一名被派遣至俄羅斯 作戰的北韓 士兵。

韓聯社報導，南韓國情院發布簡短聲明稱，透過與友好國家情報機構的即時資訊共享，確認一名受傷的北韓士兵被活捉，計畫徹底調查後續事態發展。

烏克蘭軍事媒體Militarnyi於26日報導，烏克蘭特種部隊（SOF）在俄羅斯庫斯克地區執行任務時，首次俘虜一名為俄軍作戰的北韓士兵，同時透過Telegram平台公開該名北韓士兵的照片。

SOF表示，「這是烏克蘭防衛軍首次活捉為俄軍作戰的北韓軍人。」照片中的男子似乎身受重傷，眼神渙散，但尚不清楚他的傷勢和狀況細節。

北韓至今已派出1.1萬名士兵前往俄羅斯與烏克蘭作戰，有跡象顯示他們正被準備進一步部署軍隊和裝備。烏克蘭總統澤倫斯基日前表示，已有3000多名北韓士兵在庫斯克地區傷亡。

另據中央廣播電台報導，斯洛伐克同日確認已為主辦烏克蘭和平談判做好準備 ，俄羅斯總統普亭26日曾表示，斯洛伐克成為俄烏對話「平台」是「可以接受的」，並讚揚斯洛伐克的「中立立場」。

斯洛伐克外交部長布拉納爾(Juraj Blanar)在臉書上表示：「我們為此類談判提供斯洛伐克土壤。」他表示，任何會談都必須「在所有各方的參與下進行，因此也有俄羅斯的參與」，這與之前6月在瑞士舉行的烏克蘭和平峰會不同。

斯洛伐克總理費佐(Robert Fico)是少數與克里姆林宮保持密切關係的歐洲領導人之一。儘管是北約和歐盟的成員國，斯洛伐克自民族主義者費佐在2023年底重新掌權以來，不斷拉近與俄羅斯的距離。