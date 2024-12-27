我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

赴俄北韓軍遭烏軍重挫 白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效

編譯徐榆涵／即時報導
圖為俄羅斯軍隊在庫斯克（Kursk）地區架設軍火。(美聯社)
圖為俄羅斯軍隊在庫斯克（Kursk）地區架設軍火。(美聯社)

白宮發言人柯比（John Kirby）27日指出，北韓部隊在俄烏戰爭前線正經歷大規模傷亡，光是上周在俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區就有數千人喪命或受傷，數量遠超過美國官員之前提供的數字。

路透報導，柯比向記者說，「顯然地，俄羅斯和北韓軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。」他並形容北韓部隊攻勢是「大規模、徒步攻擊」。

Politico報導，柯比表示，北韓部隊也出現自殺身亡的狀況，可能是因為擔心遭到俘虜，家人會被報復。

儘管北韓的「人海戰術」基本無效，並給北韓軍造成「重大傷亡」，但柯比也坦承，俄羅斯正在烏東地區取得「緩慢進展」，並且俄羅斯正在繼續攻擊烏克蘭的能源基礎設施。

對此，北韓和俄羅斯駐紐約聯合國使節團未立即回應置評請求。

柯比還表示，總統拜登近日可能批准對烏克蘭提供新的軍援。此外，美方對烏克蘭使用美國武器攻擊俄羅斯境內目標（無論是俄羅斯還是北韓）的限制「沒有任何改變」。

美國軍事官員17日表示，北韓部隊在庫斯克地區與烏軍作戰死傷數百人。

北韓 俄羅斯 柯比

上一則

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

下一則

亞塞拜然官員曝失事客機「遭武器擊中」 生還者：聽到巨響

延伸閱讀

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重
烏克蘭首「活捉」北韓士兵傷重身亡 北韓疑準備進一步部署軍隊

烏克蘭首「活捉」北韓士兵傷重身亡 北韓疑準備進一步部署軍隊
烏克蘭首次「活捉」北韓士兵 重傷遭俘虜畫面曝

烏克蘭首次「活捉」北韓士兵 重傷遭俘虜畫面曝
烏克蘭指北韓參戰未有重大影響 奏聖誕曲激勵士兵抗俄

烏克蘭指北韓參戰未有重大影響 奏聖誕曲激勵士兵抗俄

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」