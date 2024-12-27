我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

「殉情記」女主角奧莉薇雅赫西逝世 享壽73歲

亞塞拜然客機墜毀 白宮：疑遭俄羅斯防空系統擊落

記者陳熙文／華盛頓即時報導
墜機事故後亞塞拜然領事館前放置鮮花和照片，聖彼得堡州長悼念罹難者。(美聯社)
墜機事故後亞塞拜然領事館前放置鮮花和照片，聖彼得堡州長悼念罹難者。(美聯社)

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）27日表示，初步顯示在哈薩克附近墜毀的亞塞拜然航空（Azerbaijan Airlines）客機，可能是遭俄羅斯防空系統擊落。

傳亞塞拜然航空客機疑遭誤認為烏克蘭無人機，因而被俄國飛彈擊落，柯比27日向記者表示，「我們看到一些初步的跡象，的確指向俄國防空系統擊落的可能性」；他指出，所掌握的證據不只民間流傳的飛機影像，但他沒有進一步說明。

柯比表示，美方已表明願意協助調查飛機失事原因。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）。(聯合報系資料照片)
白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）。(聯合報系資料照片)

美國國務院發言人米勒（Mathew Miller）27日指出， 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）通話。

米勒說，兩人討論戰場上的最新動態，及美國支持烏克蘭對抗俄國的入侵；他們談及俄國殘暴的飛彈和無人機攻擊，及美國與盟友正提高對應的協助；米勒表示，布林肯重申美國堅定支持烏克蘭人民捍衛自己的自由。

亞塞拜然航空一架由巴西航空工業（Embraer）所製的190型客機，25日自亞國首都巴庫（Baku）起飛，預定飛往俄羅斯車臣共和國的首府格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線，最後在哈薩克西部沿海城市阿克套（Aktau）附近墜毀；機上共67人，有38人罹難、29人生還，其中11名傷者正在加護病房接受治療。

有亞塞拜然政府的消息人士向歐洲媒體證實，一枚俄羅斯地對空飛彈導致該班機墜毀。

亞塞拜然航空公司27日根據初步調查宣布，飛機之所以墜毀，是由於外在的力量和技術干擾所致；亞國數位發展暨運輸部部長納比耶夫（Rashad Nabiyev）說，究竟是什麼武器造成干擾，將在之後的調查中做出認定。

亞塞拜然航空公司失事飛機尾部孔洞似顯示，它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅...
亞塞拜然航空公司失事飛機尾部孔洞似顯示，它可能遭到用來抵禦烏克蘭無人機襲擊的俄羅斯防空系統攻擊。(路透)

亞塞拜然航空也宣布，斟酌飛行安全風險，暫停飛往7個俄國城市的航班；航班會在調查完成後復飛。

至於班機為何偏離航線，俄國聯邦航空運輸署（Rosaviatsia）署長亞德羅夫（Dmitry Yadrov）27日表示，烏克蘭的攻擊無人機當日正攻擊格羅茲尼和位於俄羅斯北奧賽提亞－阿蘭共和國（North Ossetia-Alania）首都佛拉迪卡夫卡茲（Vladikavkaz）的民用基礎設施，且格羅茲尼機場附近還有濃霧，能見度不佳，促使機場暫時關閉。

亞德羅夫指出，飛機機師嘗試過2次著陸，最後決定離開，並試圖降落在裏海對面的阿克套，現在仍在調查。

俄國 烏克蘭 俄羅斯

上一則

逛聖誕市集 小攤老闆「手滑」導致兩根熱狗破天價

下一則

赴俄北韓軍遭烏軍重挫 白宮：上周數千士兵傷亡 人海戰術無效

延伸閱讀

亞塞拜然航空失事班機為何被迫改道？俄官員歸咎烏無人機與濃霧

亞塞拜然航空失事班機為何被迫改道？俄官員歸咎烏無人機與濃霧
客機疑遭飛彈擊落 亞塞拜然航空停飛俄羅斯7城市

客機疑遭飛彈擊落 亞塞拜然航空停飛俄羅斯7城市
白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重

白宮：北韓部隊在俄烏戰爭前線傷亡嚴重
布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

布林肯：世界已經表態 「台灣是我們的事情」

熱門新聞

日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
救難專家在哈薩克西部城市阿克套附近的亞塞拜然航空客機失事現場作業。(路透)

亞塞拜然航空墜機 知情者：初步調查證實俄防空飛彈肇事

2024-12-26 09:46
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23
一架亞塞拜然航空客機25日在哈薩克西部城市阿克套附近墜毀。美聯社

鳥擊？GPS干擾？亞塞拜然航空墜機38死 29人倖存

2024-12-25 12:52
33歲中國女子李卓君（譯音，左）與同齡台灣裔先生陳嘉寶（右），上月在澳洲雪梨遇害且被棄屍公園。（取材自新南威爾斯州警務處官網）

雪梨雙屍案台灣老公被起底 染賭又沾毒 害無辜妻「到死不知情」

2024-12-23 23:52
德國馬德堡市昨晚發生男子駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，總理蕭茲前往弔唁死者。（路透）

德國汽車撞人5死逾200傷 蕭茲：將用「法律的全部力量」回應

2024-12-21 09:18

超人氣

更多 >
誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆

誰當柯文哲3000萬交保「保證人」？ 原來是黃國昌的老婆
前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」

前院搭網養作物頻被查 華女疑歧視「鄰居建高牆卻無事」
趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解

趙露思怎麼了？傳坐輪椅進搶救室 工作室回應：盼諒解
穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發

穿越4大洲、12國火車之旅 明年9月溫哥華出發
中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」

中產階級八種財務狀況 退休後恐變「下流老人」