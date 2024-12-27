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普亭為達1目的 新年致信金正恩強調繼續合作

編譯中心╱綜合26日電
朝俄領導人於今年6月簽署「全面戰略夥伴關係條約」；圖為北韓領導人金正恩(右)和俄羅斯總統普亭簽署條約後合影。(朝中社)
朝俄領導人於今年6月簽署「全面戰略夥伴關係條約」；圖為北韓領導人金正恩(右)和俄羅斯總統普亭簽署條約後合影。(朝中社)

北韓中央廣播電台27日報導，俄羅斯總統普亭向北韓領導人金正恩發來新年賀信，強調在新的一年裡俄朝將繼續加強合作，更加一致應對威脅和挑戰。此外，普亭26日表示，俄方對將斯洛伐克作為俄羅斯與烏克蘭談判平台持開放態度。

普亭向金正恩致以新年的問候，並表示今年6月他與金正恩在平壤舉行會晤將「俄朝關係提升至新的高度」。根據會談結果簽訂的《俄朝全面戰略夥伴關係條約》為從根本上擴大俄朝所有主要領域的互利雙邊合作提供條件。相信在即將到來的2025年，俄朝將緊密地履行這一歷史性條約，更加一致地應對當今時代的威脅和挑戰，這也符合兩國和兩國人民的根本利益。

報導指出，普亭每年都會在元旦前後向金正恩發送新年賀信，北韓媒通常綜合中國國家主席習近平等其他國家元首發來的新年祝福一起報導，但今年單獨開篇，僅報導普亭的新年賀信，且詳細介紹了賀信的具體內容，並將此刊登在《勞動新聞》頭版。據分析，這或意在彰顯北韓、俄國緊密合作。

此外，普亭26日表示，俄方對將斯洛伐克作為俄羅斯與烏克蘭談判平台持開放態度。

普亭當天在列寧格勒州舉行的歐亞經濟委員會最高理事會會議後，接受記者採訪時說，斯洛伐克總理菲佐近日訪問俄羅斯時表示願將本國作為俄烏談判的平台，俄方認為斯洛伐克持中立立場，對這一提議持開放態度。

普亭表示，俄羅斯2025年將按計畫推進特別軍事行動，並致力於實現所有目標，這是「首要任務」，俄方也將努力尋求結束衝突。他說，俄方在必要時會使用「榛樹」高超音速彈道導彈系統，但不急於這樣做，因為這一武器威力強大，旨在解決特定問題。「榛樹」導彈系統目前數量不多，但已經開始量產，將確保滿足需求。

此外，白俄羅斯總統盧卡申科當天在參加歐亞經濟委員會最高理事會會議後表示，白俄羅斯希望先部署十套「榛樹」導彈系統，後續可能視情增加。

菲佐本月22日與普亭在俄首都莫斯科舉行工作會談，就俄羅斯天然氣供應以及早日和平結束烏克蘭危機的可能性等問題進行了討論，普亭表示，俄羅斯願意繼續向西方和斯洛伐克供應天然氣。

俄國總統普亭(右)會斯洛伐克總理費佐，對斯洛伐克作為俄烏談判平台持開放態度。(美...
俄國總統普亭(右)會斯洛伐克總理費佐，對斯洛伐克作為俄烏談判平台持開放態度。(美聯社)

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