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烏軍持武器演奏聖誕名曲鐘聲頌歌 激勵抗俄士氣

中央社／基輔24日綜合外電報導

每於聖誕節傳唱的「鐘聲頌歌」源於烏克蘭東部城市波克羅夫斯克，因俄軍入侵當地情勢岌岌可危，戍守這座城鎮的烏軍官兵拿槍械等當樂器演奏這首世界名曲，激勵抗俄士氣與意志。

英國廣播公司（BBC）等媒體報導，波克羅夫斯克市（Pokrovsk）是烏軍後勤樞紐，更是俄羅斯亟欲奪取的下個目標，目前步步進逼的俄軍距離該市中心不到3公里。

俄軍不僅正摧毀這座城市的建築物與民眾家園，烏克蘭更指控，俄羅斯還意圖抹滅烏克蘭的文化認同，包括與鐘聲頌歌（Carol of the Bells）有關的一切都不放過。

波克羅夫斯克市已做最壞的打算，像是烏克蘭著名作曲家、也就是鐘聲頌歌創作者萊昂托維奇（Mykola Leontovych）的雕像已被拆除，以他為名的音樂學校如今以木板封閉、人去樓空。

這首名曲在烏克蘭稱之為Shchedryk，美國作曲家威爾豪斯基（Peter Wilhousky）替這曲子填寫英文歌詞後，鐘聲頌歌成為世界上大多數人知曉的曲名，好萊塢電影「小鬼當家」（Home Alone）的配樂也曾使用鐘聲頌歌，使其聲名大噪。

不過對於烏克蘭軍樂隊而言，Shchedryk已成為一首鼓舞抵抗意志的歌曲，他們甚至運用槍械等作為即興演奏的樂器，演奏鐘聲頌歌。

軍樂隊隊長暨指揮札多羅日尼（Bohdan Zadorozhnyy）上校說，鐘聲頌歌提振士兵們的士氣，「那些節拍與節奏激勵前線官兵，並鼓舞他們奮戰」。

現年22歲的羅曼（Roman）把米倒入火箭發射器的外殼裡，配合音樂的節奏賣力搖晃，並說Shchedryk「是我們國家的驕傲，它是自由、是我們國家的靈魂，我聽這首歌曲全身起雞皮疙瘩」。

波克羅夫斯克歷史博物館（Pokrovsk Historical Museum）館長羅日科娃（Angelina Rozhkova）說，波克羅夫斯克市民了然於心，他們可能永遠回不去了，「但我們的心與靈魂不接受」，因此大家正竭盡所能保護過去，新的座右銘就是「保存與挽救，等同勝利」。

烏克蘭 俄羅斯 聖誕節

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