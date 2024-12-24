我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：川普擴張美國版圖計畫直逼「路易西安納購地」

美股早盤走高 平安夜將提前收盤

斯洛伐克總理晤普亭 澤倫斯基轟：為什麼如此依賴俄國？

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭（右）與斯洛伐克總理費科22日在莫斯科會晤。（路透）
俄羅斯總統普亭（右）與斯洛伐克總理費科22日在莫斯科會晤。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基表示，斯洛伐克總理費科（Robert Fico）正協助俄羅斯總統普亭取得資金對烏作戰，並削弱歐洲。

為了確保繼續獲得廉價俄羅斯化石燃料，費科22日赴俄羅斯，在克里姆林宮會晤普亭，討論俄國天然氣輸送問題，同時談到俄烏戰爭。極度仰賴俄氣的斯洛伐克對供應前景感到擔憂，因為一項允許俄氣經由烏克蘭進口的重要協議將於年底到期，而烏克蘭明確表示不會續約。費科會後表示，普亭「證實俄羅斯願意繼續供應天然氣給斯洛伐克」，儘管最終將取決於基輔的決定。

Politico報導，澤倫斯基23日寫道，費科「主要目標是要與俄羅斯達成交易，這對他有利。這確實是一個重大安全問題，對斯洛伐克和整個歐洲皆然。為什麼這位領導人如此依賴莫斯科？付給他的報酬是什麼，而他用什麼支付？」

澤倫斯基認為，「莫斯科提供費科重大折扣，但斯洛伐克為此付出代價。這種折扣並非免費，向俄羅斯付款是通過主權或黑暗陰謀進行」。

澤倫斯基還表示，這筆資金細節是在19日的歐盟理事會期間揭露，「領袖們觀察到，費科不想參與歐洲共同致力於能源獨立或尋求俄羅斯天然氣的替代品，而是想協助俄羅斯，將美國天然氣和其他合作夥伴的能源資源推離歐洲，這表明他希望幫助普亭賺錢，資助戰爭與削弱歐洲」。

澤倫斯基在聲明中指出，「有必要指出，費科和普亭在莫斯科會面後沒有發表聯合聲明或回應媒體提問」，並指責2人沒有披露會晤期間討論何事，原因是「他們害怕公眾的反應」。

自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，只有另外兩位歐盟成員國領導人拜訪過普亭，分別是奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）和匈牙利總理奧班，但都受到廣泛譴責。歐盟執委會發言人拒絕就費科的莫斯科之行發表評論，但稱歐盟「已準備」應對俄氣預期明年1月1日停止經由烏克蘭輸送，並稱影響有限。

數百名斯洛伐克民眾23日在首都布拉提斯拉瓦的政府辦公室前抗議費科訪俄，最大在野黨領袖西梅茨卡（Michal Šimečka）向外媒批評此行「損害斯洛伐克利益，背叛我們的夥伴」，其他歐洲國家領導人也批評費科赴俄會晤普亭，稱之為「背叛」。

立陶宛總統瑙塞達寫道，「你的愛有多廉價？有些人帶著愛來到俄羅斯，對於會見戰犯感到開心。這不是立陶宛的方式，我們選擇能源獨立和實際市價，沒有附加政治條件！」

俄羅斯 普亭 澤倫斯基

上一則

馬來西亞提醒穆斯林 勿穿聖誕服裝或唱聖誕歌曲

延伸閱讀

南韓發現北韓疑增兵援俄 提供自殺無人機 指有2目的

南韓發現北韓疑增兵援俄 提供自殺無人機 指有2目的
澤倫斯基會晤中國大使 指希望加強烏中交往合作

澤倫斯基會晤中國大使 指希望加強烏中交往合作
俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷

俄烏激戰庫斯克 澤倫斯基：逾3000北韓軍人死傷
川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

川普暗示上任初期就與普亭會晤 不甩與馬斯克被挑撥：他當不了總統

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡。（取材自instagram）

哈利梅根2024聖誕卡曝光 3年來首度公開一家4口合照

2024-12-19 01:21
威廉和凱特也按慣例在聖誕節前夕發布聖誕賀卡。（取材自Ｘ平台）

威廉凱特聖誕卡1家5口燦笑 傳比預期更早當國王、王后

2024-12-21 01:23

超人氣

更多 >
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了
這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐
長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？

長居海外的台灣人注意 健保停復保今取消…怎麼應對？
找到久違的幸福 王力宏告別拋震撼彈「最後1場」

找到久違的幸福 王力宏告別拋震撼彈「最後1場」