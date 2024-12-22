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烏克蘭重量級拳王衛冕成功 澤倫斯基發文祝賀

中央社利雅德22日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（圖）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國拳手福瑞，並稱這證明烏克蘭「不會放棄屬於我們的東西」。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（圖）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國拳手福瑞，並稱這證明烏克蘭「不會放棄屬於我們的東西」。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基今天發文，讚揚烏克蘭拳擊選手烏希克（Oleksandr Usyk）在昨天重量級世界冠軍賽重賽中擊敗英國拳手福瑞，並稱這證明烏克蘭「不會放棄屬於我們的東西」。

烏希克打敗福瑞（Tyson Fury），衛冕了WBA、WBO和WBC世界重量級拳王頭銜。他是來自克里米亞（Crimea）的哥薩克人（Cossacks），在俄羅斯入侵烏克蘭後，曾加入烏克蘭地方防衛作戰營。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通訊應用程式Telegram發文寫道：「勝利！這對我們所有人來說是如此重要和必要。」

俄羅斯發動全面入侵近3年後，烏克蘭仍處於戰爭之中，但澤倫斯基表示，烏希克的勝利象徵著烏克蘭人民的韌性和決心。

他寫道：「保住了冠軍腰帶，烏希克證明我們是烏克蘭人，我們不會放棄屬於我們的東西。不管多麼困難，我們都會克服。無論是在擂台、戰場或外交領域，我們都會戰鬥，我們不會放棄屬於我們的東西。」

澤倫斯基還說：「恭喜你，哥薩克人！恭喜你，烏克蘭！榮光歸烏克蘭！」

路透報導，俄國入侵前已加入烏克蘭預備役的前重量級拳擊世界冠軍克里契科（Wladimir Klitschko）在沙烏地阿拉伯首都利雅德王國體育館（Kingdom Arena）見證了烏希克的勝利。

克里契科在社群媒體X寫道：「烏克蘭很幸運擁有你。你是我們韌性的真正標竿...榮光歸烏克蘭。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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