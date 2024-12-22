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俄處決烏戰俘殘忍手段曝 斬首、遺體插刀、打靶式行刑 今年127人遭殃

編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭第110旅的一名士兵在前線躲在偽裝後面。(路透)
烏克蘭第110旅的一名士兵在前線躲在偽裝後面。(路透)

英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭檢察機關表示，今年有127名烏克蘭戰俘遭俄軍處決，增加趨勢極其明顯，有的慘遭斬首，還有被發現遺體插著一把刀，甚至有影片流出16名烏克蘭士兵排一排遭掃射身亡。

報導指出，俄羅斯自從全面入侵烏克蘭以來，至少有147名烏克蘭戰俘被俄羅斯軍方處決，今年被處決的人數高達127人。

烏克蘭總檢察長辦公室戰爭部部長伯洛索夫（Yuri Belousov）表示，上升的趨勢極其明顯，「俄羅斯從去年11月開始系統化處決戰俘。今年夏秋，人數尤其增長，有明顯跡象這是政策的一部分，有證據表明俄羅斯發布這方面指示」。

根據國際人道法，特別是日內瓦第三公約，必須為戰俘提供保護，處決他們是戰爭罪。

烏克蘭10月2日證實，正在調查共16名在烏東前線的烏克蘭投降士兵遭射殺身亡。該段影片的無人機畫面顯示，有10多人從戰壕中走出，排成一排，隨後在其他模糊人影的射擊下倒地不起。

而更早以前，分別在2023年4月與今年9月，有烏克蘭士兵被斬首，還有一人被發現時遺體插著一把刀。

報導指出，其中一些戰俘被處決是俄羅斯軍隊拍攝，而另一些則由盤旋在上空的烏克蘭無人機捕捉到。

另外，從這些影片能發現，處決通常選在沒有明顯特徵的樹林或田野，導致確認具體位置十分困難。

人權觀察歐洲與中亞部門副主任登伯（Rachel Denber）表示，有充足的證據說明烏克蘭戰俘被俄軍處決。她指出，處決戰俘卻免責是其中的一個關鍵因素，俄軍必須對此負責。

烏克蘭 俄羅斯 無人機

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