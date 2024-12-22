英媒：川普會繼續援烏 要求北約國防預算占GDP 5%
英國金融時報引述消息人士的話稱，美國總統當選人川普的團隊告訴歐洲官員，川普將要求北約成員國，將國防開支提高至國內生產毛額（GDP）的5％；川普還告訴官員，美國不會撤銷對烏克蘭的援助。
俄羅斯總統普亭19日提出，要用「榛果樹」極音速飛彈與西方來場高科技決鬥。才剛說完，俄軍20日就發射極音速飛彈轟炸烏國首都基輔，造成6國大使館受損。烏克蘭當天隨即反擊，除了用海馬斯火箭系統攻擊俄羅斯邊境庫斯克地區，還出動無人機攻擊遠離俄烏前線1000公里外的俄境城市喀山的高層住宅。
由於川普曾多次揚言要切斷對烏援助，讓基輔與俄羅斯和談，為防烏國在美國新政府上任，便迎來斷軍援的窘境，路透援引2位知情人士的話稱，快卸任的拜登政府預計在未來幾天，宣布最終的烏克蘭安全援助計畫，並用完預留給烏克蘭購買新武器的剩餘資金。這項援烏計畫，將包括防空系統和砲彈，價值約12億美元。
金融時報引述消息人士稱，川普在總統選戰時的言論不同，他未來將繼續軍援烏克蘭的意向會鼓舞美國友邦，這些友邦很擔憂少了華府的支持力道，他們支持與保護烏克蘭的能力會不足夠。但是川普將要求北約國家的國防開支增至GDP 5%，是目前GDP占比2%目標的2倍多。
一位人士表示，川普將勉強接受GDP占比的3.5%。惟諸多北約會員國，仍擔憂如此一來將需要做出困難的財政決定。
白宮管理及預算局預測，2024年美國防支出將占GDP的3.1％左右。雖然北約成員國先前已承諾，將GDP的至少2％用於國防，然而目前北約32個成員國中，僅23國達標。如今，北約盟國已在討論，是否在6月的北約領袖峰會上，將各國國防開支增至GDP的5％。
另烏克蘭21日凌晨出動無人機，遠程奔襲俄羅斯中部遠離俄烏作戰前線1000多公里的韃靼斯坦共和國首府喀山市，不僅導致該市數棟建築物中彈起火，還迫使當地機場一度關閉，暫停飛機起降。
據俄羅斯官媒報導，喀山遭到三波無人機襲擊，並未造成人員傷亡。韃靼斯坦共和國官方發布消息稱，喀山市當天共記錄到8宗無人機來襲，其中一宗發生在工業區，一宗發生在河流上空，6宗發生在居民區，蘇維埃區和基洛夫區有兩棟住宅樓宇起火，火勢已受控。
另據衛報報導，隨著俄羅斯全面入侵接近滿3年，烏克蘭正不安地等待美國候任總統川普就職，但消耗殆盡、疲憊不堪的軍隊正日益由年長男性組成，前線嚴重人員短缺造成了兩難的局面。
烏克蘭總統澤倫斯基抵制了拜登政府公開呼籲將男性動員年齡從目前的25歲下修到18歲，原因是在一個已經面臨人口危機的社會中，將年輕男性送去打仗是個敏感問題。然而，隨著俄羅斯繼續招募新兵進行艱難的推進，烏軍正苦於尋找足夠人力填補前線空缺。
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