英媒：川普會繼續援烏 要求北約國防預算占GDP 5%

拜登政府預計在未來幾天，宣布最終的烏克蘭安全援助計畫，價值約12億美元。(路透資料照片)

英國金融時報引述消息人士的話稱，美國總統當選人川普 的團隊告訴歐洲官員，川普將要求北約成員國，將國防開支提高至國內生產毛額（GDP）的5％；川普還告訴官員，美國不會撤銷對烏克蘭 的援助。

俄羅斯 總統普亭19日提出，要用「榛果樹」極音速飛彈與西方來場高科技決鬥。才剛說完，俄軍20日就發射極音速飛彈轟炸烏國首都基輔，造成6國大使館受損。烏克蘭當天隨即反擊，除了用海馬斯火箭系統攻擊俄羅斯邊境庫斯克地區，還出動無人機攻擊遠離俄烏前線1000公里外的俄境城市喀山的高層住宅。

由於川普曾多次揚言要切斷對烏援助，讓基輔與俄羅斯和談，為防烏國在美國新政府上任，便迎來斷軍援的窘境，路透援引2位知情人士的話稱，快卸任的拜登政府預計在未來幾天，宣布最終的烏克蘭安全援助計畫，並用完預留給烏克蘭購買新武器的剩餘資金。這項援烏計畫，將包括防空系統和砲彈，價值約12億美元。

金融時報引述消息人士稱，川普在總統選戰時的言論不同，他未來將繼續軍援烏克蘭的意向會鼓舞美國友邦，這些友邦很擔憂少了華府的支持力道，他們支持與保護烏克蘭的能力會不足夠。但是川普將要求北約國家的國防開支增至GDP 5%，是目前GDP占比2%目標的2倍多。

一位人士表示，川普將勉強接受GDP占比的3.5%。惟諸多北約會員國，仍擔憂如此一來將需要做出困難的財政決定。

白宮管理及預算局預測，2024年美國防支出將占GDP的3.1％左右。雖然北約成員國先前已承諾，將GDP的至少2％用於國防，然而目前北約32個成員國中，僅23國達標。如今，北約盟國已在討論，是否在6月的北約領袖峰會上，將各國國防開支增至GDP的5％。

另烏克蘭21日凌晨出動無人機，遠程奔襲俄羅斯中部遠離俄烏作戰前線1000多公里的韃靼斯坦共和國首府喀山市，不僅導致該市數棟建築物中彈起火，還迫使當地機場一度關閉，暫停飛機起降。

據俄羅斯官媒報導，喀山遭到三波無人機襲擊，並未造成人員傷亡。韃靼斯坦共和國官方發布消息稱，喀山市當天共記錄到8宗無人機來襲，其中一宗發生在工業區，一宗發生在河流上空，6宗發生在居民區，蘇維埃區和基洛夫區有兩棟住宅樓宇起火，火勢已受控。

另據衛報報導，隨著俄羅斯全面入侵接近滿3年，烏克蘭正不安地等待美國候任總統川普就職，但消耗殆盡、疲憊不堪的軍隊正日益由年長男性組成，前線嚴重人員短缺造成了兩難的局面。