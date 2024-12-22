借刀殺人？傳核生化司令基里洛夫遇刺 肇因俄內鬥

俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫17日清早出門被炸死，烏克蘭 安全局（SBU）在消息曝光後隨即宣稱作案，俄國 隔天抓到烏茲別克籍犯嫌。

基里洛夫並非俄烏戰爭前線指揮官，理應不是烏克蘭優先剷除的戰犯，但涉嫌指導阿塞德 政權在敘利亞內戰中動用化武。他的橫死街頭雖是烏克蘭出手，幕後卻可能牽扯到俄國軍方派系間的鬥爭，恐是借刀殺人。

剷除俄喉舌 烏嫌太小咖

當地17日6時12分，放置在莫斯科東南部住宅大樓附近滑板車上的爆炸裝置被引爆，致基里洛夫及其機要波利卡爾波夫少校身亡。54歲的基里洛夫畢業於化學兵高級軍事指揮學校，官拜中將。遇害前一天，烏克蘭指控他自前年2月24日以來，下令對烏克蘭發動4800多次化武攻擊，俄方否認。

2017年基里洛夫正式就任俄羅斯聯邦部隊的核生化防護部隊司令。同年美英法齊聲指控敘利亞阿塞德政權用沙林毒氣攻擊反抗軍，基里洛夫奉命到荷蘭海牙舉行國際記者會並宣稱遭栽贓，沙林毒氣成分是現場取樣後刻意添加的，等於幫阿塞德洗白。

俄國前年侵烏後，基里洛夫愈來愈常召開記者會，宣稱美國在烏克蘭生產化武，準備用來對付俄國；還指控俄國禽流感疫情爆發是來自烏克蘭的染病候鳥；8月他更宣稱烏克蘭在自己領土上用「髒彈」。諸多指控層出不窮，但都沒提出證據。

德國專家施洛德說，基里洛夫其實並未在前線調兵遣將，剷除他的戰略意義不大，應是出於他在俄國大外宣扮演的角色。SBU內部也有意見，認為被獵殺的都不是真正的俄軍大咖，像基里洛夫這種層級的官員，替補人選很多。

蕭依古去職 各方搶上位

監視畫面拍到滑板車12日凌晨4時被停放在基里洛夫居住的大樓門外，200克黃色炸藥置於把手內，2小時後由大樓對面負責觀測動靜的烏茲別克男子將即時影像傳給烏克蘭特工，遠端引爆。炸藥量足以炸死基里洛夫和其機要，但不會殃及路人。滑板車除了把手被炸飛，車體仍算完整，如此精準度是典型的SBU暗殺技。SBU師承蘇聯KGB，又獲CIA加持，現自詡為「新版以色列摩薩德」。

實際動手則是SBU旗下主管反情報工作的第五處，專責在海外殺人，與烏克蘭國防部情報總局（HUR）業務部分重疊。俄國侵烏後，SBU和HUR特工在俄國一直很活躍，但也為了爭功而關係緊繃。

督導第五處的SBU副局長波克萊德覬覦HUR局長寶座，深獲總統澤倫斯基寵信的HUR現任局長布丹諾夫因得罪大內總管、總統府幕僚長葉馬克，過去一個月來離職傳聞不斷。

最駭人的說法是基里洛夫之死，可能與俄國軍情單位內鬥有關。施洛德提醒，俄國國防部自普亭5月將親信蕭依古撤職部長後，國防部內已經歷數波人事整肅，派系和局處卡位爭奪無所不用其極，外界對詳情所知有限，基里洛夫的行蹤是否遭刻意洩漏給烏方，借刀殺人？儘管匪夷所思，但可能性無法排除。