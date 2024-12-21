調查：多數波蘭人支持烏克蘭「割讓土地」換取停戰

12月20日，烏克蘭國家緊急情況局工作人員在基輔市戈洛謝耶夫斯基區清理受損建築物。（新華社）

根據波蘭國家研究機構CBOS（Centrum Badania Opinii Społecznej）的最新調查數據表示，大多數波蘭民眾首次傾向支持烏克蘭 割讓部分領土或獨立為代價，盡快結束戰爭並恢復和平。

根據波蘭虛擬網（Wirtualna Polska）報導，這一結果表示波蘭民眾對俄烏戰爭態度的轉變，反應了對戰爭持續的不安與對和平迫切的需求。

有55%的受訪者表示，最重要的是結束戰爭，並恢復和平，即使這意味著烏克蘭需要做出重大妥協。這一數字相較2022年的24%和2023年的33%大幅上升，並首次超過半數。支持繼續戰鬥，不向俄羅斯 妥協的比例從2022年的64%大幅下降至今年的31%。

CBOS分析指出，這一態度的轉變可能受到近期烏克蘭前線惡化的報導，以及美國候任總統川普 勝選的影響。尤其川普曾表示將減少對烏克蘭的支持，並加快戰爭結束，深化波蘭民眾的悲觀情緒。

這份調查還顯示，波蘭人對戰爭結果的預期也越來越悲觀，61%的受訪者認為烏克蘭最終將不得不割讓部分領土的民眾高於今年9月的44%。相比之下，只有15%的人認為俄羅斯將完全撤出烏克蘭或克里米亞以外的地區，此一比例自2022年以來顯著下降。

以政黨支持的民眾來看，聯盟（Konfederacja）政黨選民中支持和平解決的比例高達73%，法律與正義黨（PiS）選民則為62%。相比之下，執政聯盟的支持者中，公民聯盟（KO）選民支持率為48%，第三道路（Trzecia Droga）選民則為45%。

社會層面上，18-24歲年輕人（61%）、教育程度較低者（59%）、對經濟狀況持負面評價者（65%）以及普通宗教從業人員（68%）對和平解決的支持比例最高。