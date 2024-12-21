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「今日投降 明入南韓」傳烏軍對北韓士兵使傳單攻勢

社論／神秘無人機來自何方仍不知

「今日投降 明入南韓」 傳烏軍對北韓士兵使出傳單攻勢

中央社基輔21日綜合外電報導
傳烏克蘭軍方正在俄烏戰場空投傳單，上面以韓語寫「今日投降，明日加入南韓」。圖為北韓在莫斯科的大使館。(歐新社)
傳烏克蘭軍方正在俄烏戰場空投傳單，上面以韓語寫「今日投降，明日加入南韓」。圖為北韓在莫斯科的大使館。(歐新社)

自由亞洲電台（Radio Free Asia）報導，烏克蘭軍方正在俄烏戰場空投以韓語寫的「今日投降，明日加入南韓」傳單，以招降替俄羅斯打仗的北韓軍人。

報導指出，專門提供烏克蘭情勢消息的組織InformNapalm在社群媒體Telegram的頻道上分享1段影片，當中可見這些傳單。

另一方面，烏克蘭網站evocation.info公布證據顯示，赴俄羅斯的北韓士兵被給予俄國人身分證件，很可能為了他們若陣亡被發現時隱藏他們的國籍。

在InformNapalm發布的影片當中，1台配備攝影機的無人機在一片林區上空撒下傳單，影片的烏克蘭語字幕寫道：「傳單空投到北韓軍人藏身的樹林中」。另一份傳單則寫著：「你已被出賣！」

南韓情報機關通報，俄羅斯給每名北韓士兵的酬勞是每月約2000美元。但觀察家認為，這當中大部分很可能進入缺錢的北韓政府口袋，如同北韓派遣的移工所受遭遇。

根據InformNapalm的說法，一旦北韓軍人投降或被俘，他們的身分會受到保護，也會獲得支援前往南韓展開新生活。但InformNapalm坦言，現在要評估這種傳單攻勢效果會有多大還太早。

evocation.info則發布1份俄羅斯軍人身分證件的一系列照片，證件上有1個彈孔和1塊血跡，據說是從1名陣亡的北韓士兵身上取得，地點在俄國的庫斯克州（Kursk）。

照片中證件裡的字跡清楚，顯示持有者姓名是艾柏托維奇（Kim Kan-Bolat Albertovich），出生於1997年4月13日，來自位於西伯利亞南部的俄羅斯自治共和國圖瓦（Tuva）。

然而evocation.io追查，俄羅斯官方紀錄並無此姓名且在這天出生的人。而身份文件的首頁還有1個韓語簽名，暗示這名軍人的真名可能是李大赫（Ri Dae Hyok，譯音）。

如果報導屬實，證實了南韓情報單位10月披露的消息，即被派往俄羅斯的北韓軍人被發給假的身分證，證明他們是住在西伯利亞南部的俄國人，當地居民在種族上與東亞人相似。

北韓 俄羅斯 烏克蘭

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