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距烏克蘭1379公里遠 烏無人機襲擊俄羅斯中部城市

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯喀山21日據稱遭到烏克蘭無人機襲擊後，一名警察站在一棟受損的高層住宅大樓的前方。(路透)
俄羅斯喀山21日據稱遭到烏克蘭無人機襲擊後，一名警察站在一棟受損的高層住宅大樓的前方。(路透)

俄羅斯官媒21日報導，中部韃靼斯坦共和國首府喀山（Kazan）地方官員在當地時間早上通報，多達3架自殺無人機襲擊了多棟高層住宅大樓。多家媒體則發布了似乎是目擊者拍攝的影像，可見到襲擊瞬間與事後狀況。

根據RT與衛星通訊社消息，俄羅斯國防部稍早在Telegram頻道表示，俄軍防空系統已擊落一架「在韃靼斯坦共和國上空的烏克蘭無人機」，稍晚又通報「基輔政權」部署了3波定翼無人機，鎖定了喀山的民用基礎設施。

根據當地官方說法，一共紀錄到8架無人機飛抵喀山，其中6架在住宅區，另外2架分別在河流上方與工業區。俄羅斯國防部表示，防空系統擊落了3架來襲的無人機，電戰系統則壓制了另外3架。

俄羅斯聯邦航空運輸署（Rosaviatsiya）已對喀山機場實施臨時管制，韃靼斯坦共和國政府代表稱沒有人員傷亡，首長米尼哈諾夫（Rustam Minnikhanov）新聞辦公室表示，就在無人機襲擊公寓大樓後不久，居民就獲得安全疏散，也已安排好了撤離人員的住宿。

喀山市長辦公室在Telegram頻道表示，有2區的住宅因無人機襲擊而起火，相關部門正在展開行動，並且提供一切必要的援助，市長指示安置撤離的居民，提供禦寒衣物和食物，所有公家機關隨時待命；一些學校也已進行疏散，學生們在地下室避難。

RT指出，自2022年2月「特別軍事行動」展開以來，莫斯科與全俄各州上空曾多次攔截了烏克蘭的無人機，只有部分到達了目標，但此類案件大部分發生在相對靠近俄烏邊境的地方，喀山卻距離烏克蘭約1379公里。根據此前新聞，韃靼斯坦共和國2處工業區4月初也曾遭到無人機攻擊，事發地點距離俄烏邊界約1100公里。

俄羅斯聯邦委員會（上院）國際事務委員會主席卡拉辛（Grigory Karasin）受訪時表示，無人機襲擊喀山的住宅大樓再次證明基輔當局「正加快升級恐怖手段」，這起針對喀山的襲擊則「擴大了這種犯罪行為的範圍」。他還表示，「當然，我方不會不採取回應」。

無人機 俄羅斯 烏克蘭

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