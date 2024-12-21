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北韓士兵遭嘲「普亭的絕望選擇」 脫北者反揭2優勢

編譯江昱蓁／即時報導
圖為一名北韓士兵，非文中當事人。(美聯社)
圖為一名北韓士兵，非文中當事人。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，儘管南韓情報機構稱北韓俄國士兵多屬精銳之師「暴風軍團」，士氣相當高昂，卻對現代戰爭缺乏理解，近日首爾、華府與基輔也證實，北韓「大量」士兵已投入戰鬥，估計死亡人數已逾100人；但BBC訪問多名脫北士兵，警告北韓部隊身體素質與運動表現好，又有較強意志，不可輕忽可能發揮作用。

1名在2019叛逃的北韓士兵柳成賢表示，通常入伍的前3年非常難熬，即使是特種部隊也不例外。在他服役期間，生活條件逐漸惡化，餐桌上漸漸看不到米飯。「士兵只能帶少量大米進入山中進行生存訓練」。

他說，北韓軍隊多半在多山的環境中訓練，質疑能否適應庫斯克平原與壕溝戰。更重要的是，暴風軍團任務是滲透敵後，在敵方領土深處製造混亂，而非前線作戰部隊。

但他表示，北韓普通士兵大部分時間都在務農，進行建築工程或砍柴，金正恩除了派出特種部隊別無選項，否則會損害北韓在俄國的聲譽。

語言不通則是另一項障礙。烏國情報部門指出，溝通問題造成北韓士兵誤擊友軍，至少8人死亡。

因此，外界往往視北韓士兵為砲灰，是普亭絕望下的最後一步棋；但脫北者警告這些人的忠誠與戰鬥意志非常高昂。

另一名脫北軍人、親戚曾在特種部隊服役的何納，稱暴風軍團成員來自工農家庭，高度服從黨與命令。每天早上都安排意識形態課程，確保其做好心理準備。「北韓軍隊已習慣戰場，學習與敵人作戰，並找出生存方法」。

柳成賢也補充，野心勃勃的人會很高興第一次有機會體驗外國生活，並視此為升遷管道。「我認為他們戰鬥意願會較俄軍更高」。

脫北以前曾擔任特種部隊教官的李賢勝認為，北韓士兵只是缺少食物與訓練，並代表毫無能力，很快地他們就會適應環境，不可輕忽。

這些脫北的人都認為，金正恩能承受這支軍隊巨大損失，又不影響政權穩定。何納說，「派去的人沒有影響力與關係，是可被當棄子的人」。家屬不太會抵抗，甚至死者會被當作戰鬥英雄。

北韓軍人的忠誠度可能會削弱烏國與南韓的希望，後者認為一旦開戰北韓士兵就會叛逃，甚至討論如何進行心理戰鼓勵北韓士兵投降。

但北韓士兵似乎無法使用手機；至於使用廣播或無人機投放傳單，柳成賢與何納都認為要花很長時間才有勇氣叛逃，何納更說任何逃跑的人會被射殺。

此外，被俘虜在北韓視為奇恥大辱，士兵被教導應舉槍自盡或引爆手榴彈結束性命。柳成賢回憶起一首著名軍歌，內容說道「留著兩發子彈，一發射向敵人，一發留給自己」。

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