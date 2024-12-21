澤倫斯基：美歐聯手才能拯救烏克蘭 普亭：不後悔出兵

烏克蘭總統澤倫斯基（左）敦促美國與歐洲國家在俄烏停火後聯手提供安全保障；圖為澤倫斯基與歐盟理事會新任主席柯斯塔（右）19日抵達在比利時舉行的歐盟峰會。（歐新社）

烏克蘭 總統澤倫斯基19日出席歐盟理事會（或稱歐盟高峰會），對烏俄和談的前提，他說烏克蘭當然想要和平，但需獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平。但對安全保證的具體內容，他只說現在不能公開談，以免遭俄羅斯 利用，還需待美國、歐盟及英國等挺烏國家達成一致立場。

俄羅斯總統普亭19日舉行年終記者會並接受媒體提問，稱不後悔出兵烏克蘭，這會增強俄羅斯的軍事和經濟實力。（歐新社）

俄羅斯總統普亭 則在年終記者會表示，2022年出兵烏克蘭，增強俄羅斯的軍事和經濟實力，他對這項決定並不後悔，若能再來一次，應該更早做出該決定，並進行系統準備。

澤倫斯基在與歐盟領袖會談後直言，歐洲的保證對烏克蘭還不夠；歐洲很難在缺乏美國參與下獨力支持烏克蘭，「我想唯有美歐聯手，才能真的阻止（俄國總統）普亭並拯救烏克蘭」。

須由27個成員國一致決的歐盟理事會結論文件並未點名中國，只點名北韓及伊朗並概略寫道「呼籲所有國家立刻停止對俄國侵烏提供直接或間接協助」。

香港南華早報報導，捷克、立陶宛和拉脫維亞等國主張對中國措詞更強硬而且直接，但德國、西班牙及斯洛伐克等國持保留態度，不想將中國與北韓和伊朗相提並論。

歐盟理事會新任主席柯斯塔19日強調，除非基輔同意或獲得其歐洲友邦的支持，否則不能對烏克蘭的前途做出任何決定。美聯社報導說，這番話是衝川普而來。

俄國外長拉夫羅夫18日罕見與瑞士外長凱西斯通話，就俄烏戰爭交換意見。瑞士6月在澤倫斯基請求下主辦烏克蘭和平高峰會，但俄方並未受邀。澤倫斯基指稱，他希望安排一場有俄方人員出席的後續會議。

此外，普亭在19日舉行一年一度的年終記者會表示，他對2022年發動這場「特別軍事行動」的決定並不後悔，且事後來看，他應該更早開始這場戰爭，並做好更充分的準備，這場戰爭讓俄羅斯更加強大，「我不僅認為我挽救了俄羅斯，我還認為我們已經遠離了深淵的邊緣。」

普亭說，俄軍正逐步實現特別軍事行動的主要目標，目前每日都推進數平方公里。並表示，俄羅斯願意談判妥協，但只會同烏克蘭的合法領導人簽署和平文件。

根據俄羅斯近期民調顯示，國內部分民眾最關心的是何時停止入侵烏克蘭以及為何物價飆漲之快。對此普亭坦言，俄羅斯日益增長的通膨是一個「令人擔憂的訊號」，但強調薪資和實際可支配收入也有所增長，「總體而言，情況是穩定和安全的。」

當被問及俄中關係前景時，普亭強調，過去10年來，雙方關係和品質達到前所未有的高度，因為建立在互信的基礎上。