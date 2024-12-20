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WSJ：拜登被親信守護4年 遮掩衰老 部長也難見他

路透：傳拜登政府未來幾天將宣布任內最後一批烏克蘭軍援

編譯羅方妤／即時報導
美國總統拜登（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）今年9月在白宮橢圓辦公室會面。美聯社
美國總統拜登（右）和烏克蘭總統澤倫斯基（左）今年9月在白宮橢圓辦公室會面。美聯社

路透報導，兩名知情人士指出，美國拜登政府未來幾天內將宣布任內最終烏克蘭安全援助倡議計畫（USAI），用完預留給軍援烏克蘭的資金。

第三位消息人士指出，計畫包括軍援防空攔截機和火砲彈藥，但具體內容預計會在幾天後宣布這項計畫時公開。這些消息人士說，這個軍援計畫價值約12億美元。

在USAI計畫下，軍援烏克蘭的裝備是由美國國防部或合作夥伴採購，而非從美國軍火庫取得，意味著將這些武器運抵戰場可能要耗時數月甚至數年。

隨著烏克蘭為川普再度入主白宮做準備，USAI計畫可能是美國直接軍援烏克蘭的最後幾項措施之一。川普曾公開質疑軍援烏克蘭，並誓言明年1月20日就職後24小時內結束烏克蘭戰爭。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，美國已承諾提供烏克蘭1750億美元援助，包括約614億美元的安全援助。約一半的安全援助由USAI計畫提供，其餘則透過美國總統調撥權限，從現有軍事庫存提供。目前美國總統調撥權限還剩下56億美元資金。

美國國務院和五角大廈拒絕發表評論，稱正式宣布前不會討論安全援助計畫。

烏克蘭 川普 國務院

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