普亭年終記者會：準備好見川普、願與烏克蘭談判

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年終記者會，表示願和美國候任總統川普會面，也有意和烏克蘭談判。(路透)

俄羅斯總統普亭 19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示願和美國候任總統川普會面，同時如果烏克蘭 總統澤倫斯基 透過另一次總統選舉獲得合法性，莫斯科也準備與他開始談判。

普亭上次和川普公開會面是2019年6月日本大阪的G20峰會。普亭說，他已4年多沒和川普說話，也不確定下次會在什麼時候和他見面或說話，「如果他願意，我已準備好與他會面」。

如果能見到川普，普亭說，他確信兩人「有些事可以談談」。川普已表明將盡快促成俄烏停戰，他7日曾與烏克蘭總統澤倫斯基在巴黎會面，討論俄烏戰爭。

普亭說，他願和烏克蘭會談也願意讓步，因為「政治就是妥協的藝術」。他宣稱2022年就和烏克蘭談成「伊斯坦堡協議」，但後來烏方在英國鼓動下片面反悔，也拒絕再和俄國談判。

據報導，普亭在2022年2月24日下令攻打烏克蘭，雙方交戰至今已近34個月，戰爭剛開始階段，俄烏雙方談判代表在土耳其伊斯坦堡會談達成了一項初步協議，設想一個烏克蘭維持中立、不結盟、不入北約地位，以及對外國軍備部署設下某些限制。但普亭也說，這項協議並未落實，但可以當作未來討論協商的基礎。

普亭還表示，若烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，俄方也準備與他談判。普亭解釋，烏克蘭憲法並無戒嚴期間延長總統任期的機制，澤倫斯基任期已於今年初屆滿，現在他自己和他任命的所有首長都不合法。普亭表示，只要對方透過公開投票獲得合法性，莫斯科會與任何人談判，甚至是澤倫斯基，而目前合法的烏克蘭當局只剩國會。

對於俄軍何時能擊退烏軍完全收復俄國庫斯克州，普亭沒有給出確切日期，但承諾一定辦到。他說，俄軍正沿著前線全線推進，「祝他們好運，早日取勝回家」。

綜合路透、英國獨立報報導，人在布魯塞爾參加歐洲理事會的烏克蘭總統澤倫斯基19日回應，烏俄之間並無所謂的「伊斯坦堡協議」，烏克蘭沒有簽署任何文件，不存在任何協議，這就是烏克蘭對於俄方「最後通牒」的回應。

澤倫斯基說：「必須知道明天會發生什麼事，才能在今天停火。」歐盟外交首長卡拉斯和立陶宛總統也表示，現在還不到和談的時候。

澤倫斯基還說：「川普是個強人，我非常希望他能站在我們這邊。」他還想告訴川普，俄國總統普亭對所有人都很危險，「我覺得普亭瘋了，他喜愛殺戮」。