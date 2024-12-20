我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

僑領孫耀寧被捕 友人：不信「文人」是「間諜」

普亭年終記者會：準備好見川普、願與烏克蘭談判

編譯中心╱綜合19日電
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年終記者會，表示願和美國候任總統川普會面，也有意和烏克蘭談判。(路透)
俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行年終記者會，表示願和美國候任總統川普會面，也有意和烏克蘭談判。(路透)

俄羅斯總統普亭19日在莫斯科舉行一年一度的年終記者會並接受提問，他表示願和美國候任總統川普會面，同時如果烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，莫斯科也準備與他開始談判。

普亭上次和川普公開會面是2019年6月日本大阪的G20峰會。普亭說，他已4年多沒和川普說話，也不確定下次會在什麼時候和他見面或說話，「如果他願意，我已準備好與他會面」。

如果能見到川普，普亭說，他確信兩人「有些事可以談談」。川普已表明將盡快促成俄烏停戰，他7日曾與烏克蘭總統澤倫斯基在巴黎會面，討論俄烏戰爭。

普亭說，他願和烏克蘭會談也願意讓步，因為「政治就是妥協的藝術」。他宣稱2022年就和烏克蘭談成「伊斯坦堡協議」，但後來烏方在英國鼓動下片面反悔，也拒絕再和俄國談判。

據報導，普亭在2022年2月24日下令攻打烏克蘭，雙方交戰至今已近34個月，戰爭剛開始階段，俄烏雙方談判代表在土耳其伊斯坦堡會談達成了一項初步協議，設想一個烏克蘭維持中立、不結盟、不入北約地位，以及對外國軍備部署設下某些限制。但普亭也說，這項協議並未落實，但可以當作未來討論協商的基礎。

普亭還表示，若烏克蘭總統澤倫斯基透過另一次總統選舉獲得合法性，俄方也準備與他談判。普亭解釋，烏克蘭憲法並無戒嚴期間延長總統任期的機制，澤倫斯基任期已於今年初屆滿，現在他自己和他任命的所有首長都不合法。普亭表示，只要對方透過公開投票獲得合法性，莫斯科會與任何人談判，甚至是澤倫斯基，而目前合法的烏克蘭當局只剩國會。

對於俄軍何時能擊退烏軍完全收復俄國庫斯克州，普亭沒有給出確切日期，但承諾一定辦到。他說，俄軍正沿著前線全線推進，「祝他們好運，早日取勝回家」。

綜合路透、英國獨立報報導，人在布魯塞爾參加歐洲理事會的烏克蘭總統澤倫斯基19日回應，烏俄之間並無所謂的「伊斯坦堡協議」，烏克蘭沒有簽署任何文件，不存在任何協議，這就是烏克蘭對於俄方「最後通牒」的回應。

澤倫斯基說：「必須知道明天會發生什麼事，才能在今天停火。」歐盟外交首長卡拉斯和立陶宛總統也表示，現在還不到和談的時候。

澤倫斯基還說：「川普是個強人，我非常希望他能站在我們這邊。」他還想告訴川普，俄國總統普亭對所有人都很危險，「我覺得普亭瘋了，他喜愛殺戮」。

烏克蘭總統澤倫斯基19日參與歐盟高峰會。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基19日參與歐盟高峰會。(美聯社)

普亭 烏克蘭 澤倫斯基

上一則

韓戒嚴當天出動1500兵、配1萬發實彈 尹錫悅熱貼YouTuber曝光

下一則

人權觀察：以色列剝奪加薩用水 為種族滅絕行為

延伸閱讀

澤倫斯基：美國歐洲都要提供安全保障 才能阻止普亭、拯救烏克蘭

澤倫斯基：美國歐洲都要提供安全保障 才能阻止普亭、拯救烏克蘭
眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門

眾院否決川普支持的臨時開支法案 聯邦政府21日恐關門
川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」

川普對他言聽計從？干預開支案 馬斯克被酸是「影子總統」
應該更早出兵烏克蘭 普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

應該更早出兵烏克蘭 普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事