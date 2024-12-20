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南韓：1.1萬北韓軍參戰被俄當砲灰 百死千傷

編譯中心╱綜合19日電
南韓國情院指出，12月以來有1.1萬北韓軍參與對烏克蘭戰爭，累計百人死、千人受傷。(路透)
南韓國情院指出，12月以來有1.1萬北韓軍參與對烏克蘭戰爭，累計百人死、千人受傷。(路透)

南韓最高情報機構「國家情報院」19日在國會情報委員會進行閉門簡報，稱至少100名被派往俄羅斯參戰的北韓士兵身亡，傷者則多達1000多人。

韓聯社報導，國家情報院指出，協助俄軍前往庫斯克周作戰的1萬1000名北韓軍隊，從12月起投入前線作戰至今，戰死者已超過100人、受傷者則約達1000多人。

國家情報院稱，俄羅斯軍方抱怨北韓軍缺乏對無人機的反應能力，北韓軍就如同前線突擊隊，是戰爭消耗品。此外，目前有跡象顯示北韓領導人金正恩正在準備訓練一支特種作戰部隊，以便進一步派遣到烏克蘭

俄羅斯19日表示，外交部長拉夫羅夫罕見與瑞士外長通話討論烏克蘭衝突。延續許久的俄烏戰爭已使俄國與瑞士的關係陷入冷凍。

中央社引述法新社報導，俄國外交部表示，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）18日與瑞士外長凱西斯（Ignazio Cassis）通話，「就烏克蘭衝突交換意見」；拉夫羅夫詳細解釋俄方對於解決當前局勢的立場，並概述俄羅斯總統普亭的條件。

這次通話是俄羅斯與西方官員在烏克蘭衝突期間的罕見對話。值此之際，全世界正在為美國總統當選人川普重返白宮做準備。

俄羅斯對烏克蘭持續將近三年的攻勢，令瑞士政府對本身長期以來的中立傳統產生質疑。

瑞士並非歐洲聯盟成員國，在軍事上秉持中立，但已跟進其他歐洲國家，就俄國侵烏行徑制裁俄羅斯。

路透報導，瑞士今年6月在烏克蘭總統澤倫斯基要求下主辦了烏克蘭和平峰會，但俄羅斯並未受邀。澤倫斯基曾說，他希望安排一場有俄方人員出席的後續會議，但俄國9月回應稱不參加。

俄國外交部19日的聲明並未提及拉夫羅夫與凱西斯是否討論了第2場會議的提案，但聲明指出，瑞士是「對促進和解表達興趣的國家之一」。

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