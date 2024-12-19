澤倫斯基：美國歐洲都要提供安全保障 才能阻止普亭、拯救烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐盟高峰會發表談話。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 19日在歐盟高峰會上表示，烏克蘭也想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，並敦促美國與歐洲國家在俄烏停火後聯手提供安全保障。

對於與俄國 停火談判，澤倫斯基表示，烏克蘭當然想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，「否則將只是凍結衝突而已」。

澤倫斯基說，他對法國總統馬克宏曾提議在停火後向烏克蘭部署軍隊表示歡迎，強調「歐洲為安全保障做出重大貢獻至關重要」。

但他也堅稱，任何確保和平的措施都必須涉及美國力量，認為「歐洲的保證對烏克蘭來說還不夠」，稱「只有美國和歐洲共同努力才能真正阻止普亭並拯救烏克蘭」。

被問及希望安全保證有何具體內容時，澤倫斯基只說現在不能公開談，以免被俄國利用，並需待美國、歐盟、英國等挺烏國家達成共同立場。

針對斯洛伐克要求烏克蘭允許俄國天然氣過境烏國運送，澤倫斯基說，不會考慮繼續運輸俄羅斯天然氣至歐洲，稱「絕不會讓俄羅斯用我們的鮮血多賺幾十億」。

他表示，烏克蘭願成歐洲能源通道，只要不是讓俄國獲利就好，並說烏克蘭正因戰爭而失去人民，「這時候談錢老實說有點丟臉」。

歐盟表示，已做好合約到期的準備，所有透過烏克蘭境內接收俄羅斯能源的國家，都可獲得替代供應。