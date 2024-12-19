我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

眾院否決川普支持的開支法案 政府21日恐關門

習近平監誓 岑浩輝宣誓就任澳門行政長官

澤倫斯基：美國歐洲都要提供安全保障 才能阻止普亭、拯救烏克蘭

編譯徐榆涵／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐盟高峰會發表談話。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐盟高峰會發表談話。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基19日在歐盟高峰會上表示，烏克蘭也想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，並敦促美國與歐洲國家在俄烏停火後聯手提供安全保障。

對於與俄國停火談判，澤倫斯基表示，烏克蘭當然想要和平，但需要獲得堅強地位和安全保證，以達到穩定的和平，「否則將只是凍結衝突而已」。

澤倫斯基說，他對法國總統馬克宏曾提議在停火後向烏克蘭部署軍隊表示歡迎，強調「歐洲為安全保障做出重大貢獻至關重要」。

但他也堅稱，任何確保和平的措施都必須涉及美國力量，認為「歐洲的保證對烏克蘭來說還不夠」，稱「只有美國和歐洲共同努力才能真正阻止普亭並拯救烏克蘭」。

被問及希望安全保證有何具體內容時，澤倫斯基只說現在不能公開談，以免被俄國利用，並需待美國、歐盟、英國等挺烏國家達成共同立場。

針對斯洛伐克要求烏克蘭允許俄國天然氣過境烏國運送，澤倫斯基說，不會考慮繼續運輸俄羅斯天然氣至歐洲，稱「絕不會讓俄羅斯用我們的鮮血多賺幾十億」。

他表示，烏克蘭願成歐洲能源通道，只要不是讓俄國獲利就好，並說烏克蘭正因戰爭而失去人民，「這時候談錢老實說有點丟臉」。

歐盟表示，已做好合約到期的準備，所有透過烏克蘭境內接收俄羅斯能源的國家，都可獲得替代供應。

烏克蘭 澤倫斯基 俄國

上一則

應該更早出兵烏克蘭 普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

下一則

南韓戒嚴偵查組傳尹錫悅聖誕節到案 再拒絕恐被逮捕

延伸閱讀

應該更早出兵烏克蘭 普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大

應該更早出兵烏克蘭 普亭不後悔：戰爭讓俄羅斯更強大
瑞士俄國外長罕見通電話 討論烏克蘭衝突

瑞士俄國外長罕見通電話 討論烏克蘭衝突
澤倫斯基：只有未來明確 才能展開停火談判

澤倫斯基：只有未來明確 才能展開停火談判
跟澤倫斯基會談？普亭設前提：舉行另1次總統大選

跟澤倫斯基會談？普亭設前提：舉行另1次總統大選

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事