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烏在莫斯科遙控炸死俄生化司令 「懲罰他使用化武」

編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭17日凌晨在莫斯科引爆電動滑板車，炸死俄核生化防禦部隊司令基里洛夫和一名助理。(美聯社)
烏克蘭17日凌晨在莫斯科引爆電動滑板車，炸死俄核生化防禦部隊司令基里洛夫和一名助理。(美聯社)

烏克蘭17日凌晨引爆了莫斯科雪地上一輛電動滑板車，炸死了俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫(Igor Kirillov)中將和一名助理。這是自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭發動最大膽的行動之一。基輔獨立報報導，烏克蘭安全局(SBU)聲稱，此案是他們所為，以懲罰基里洛夫對烏軍使用化學武器。

烏克蘭17日凌晨在莫斯科引爆電動滑板車，炸死俄核生化防禦部隊司令基里洛夫和一名助...
烏克蘭17日凌晨在莫斯科引爆電動滑板車，炸死俄核生化防禦部隊司令基里洛夫和一名助理。圖為兩人被炸死前的身影。(路透)

烏克蘭安全局消息人士說，「基里洛夫是一名戰犯，下令動用遭禁化學武器對付烏克蘭軍隊，將他格殺絕對具有正當性」。

俄國官員證實，基里洛夫17日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭遙控炸彈炸死。

案發地點距離克里姆林宮約7公里，該爆炸裝置在兩人離開住宅大樓時引爆。俄羅斯Telegram頻道發布的影像顯示，建築物入口被炸毀，瓦礫四散一地，兩具屍體躺在染血的雪地上。

俄羅斯偵查委員會17日發布聲明表示，停在大樓入口附近一部電動滑板車遭安裝遙控爆炸裝置，炸死基里洛夫和他的助手。案發建築物一至三樓窗戶破碎，入口受損，爆炸裝置威力約200克黃色炸藥。

俄羅斯當局已將此事件定性為恐怖攻擊。「震驚，無法彌補的損失」，俄羅斯議會上院副議長康斯坦丁·科薩切夫(Konstantin Kosachev)在他的Telegram頻道上寫道。「兇手將受到懲罰。毫無疑問，絕不留情。」

基里洛夫是在俄羅斯境內遇刺的最高階俄軍將領。54歲的基里洛夫自2017年起領導核生化防禦部隊，經常指控烏克蘭和美國在戰場上使用化學武器。基里洛夫還提出美國在烏克蘭和其他地方營運大規模生物實驗室網路的證據。

基里洛夫被炸死的前一天，烏克蘭安全局宣布他為一起俄軍據稱對烏軍使用化武案件的嫌疑人。俄羅斯否認在戰場上使用化武，並稱已於2017年銷毀這類武器。

對於爆炸案，SBU一名消息人士告訴基輔獨立報，這是該局手筆。SBU消息人士表示，該枚爆炸裝置在基里洛夫和他的助手接近入口時引爆。

烏克蘭國家安全局稱：「自這場全面戰爭開打以來，已記錄到4800多起由基里洛夫下令的、敵人使用化學武器的案件。」

俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，17日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭...
俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將和一名助理，17日在莫斯科一棟住宅大樓門口遭一輛電動滑板車上的遙控炸彈炸死。(歐新社)

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