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才被烏克蘭列嫌疑人 莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

編譯周辰陽／即時報導
在這張取自俄羅斯國防部新聞處2022年10月24日發布宣傳影像的截圖顯示，俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將在俄羅斯莫斯科舉行的記者會上發表講話。（歐新社）
在這張取自俄羅斯國防部新聞處2022年10月24日發布宣傳影像的截圖顯示，俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫中將在俄羅斯莫斯科舉行的記者會上發表講話。（歐新社）

路透與俄羅斯官媒RT報導，官員證實首都莫斯科東南部梁贊大街（Ryazansky Prospekt）一棟住宅大樓附近發生爆炸，造成兩人死亡，其中包括俄羅斯核生化防禦部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）中將。

案發地點位於距離克里姆林宮約7公里的一條道路起點，媒體稍早報導宣稱，該爆炸裝置在２人正離開住宅大樓時引爆。根據俄羅斯Telegram頻道發布的影像顯示了建築物入口被炸毀，瓦礫四散一地，2具屍體躺在染血的雪地上。

俄羅斯偵查委員會在17日凌晨發布的聲明表示，這起爆炸是由附著於停在入口附近一輛電動滑板車（scooter）上的遙控簡易爆炸裝置所引起。聲明補充指出，這枚爆裂物殺死基里洛夫和他的助手。偵查委員會莫斯科偵查總局已刑事立案，又指調查正在進行中。

俄羅斯衛星通訊社指出，建築物1至3樓窗戶破碎，入口受損，爆炸裝置威力約200克TNT炸藥，還震碎了道路對面房屋的窗戶。調查人員、法醫和執法部門目前正在事發現場調查，以查明所有細節。

RT指出，54歲的基里洛夫自2017年起領導核生化防禦部隊，並且因經常提交報告，指控烏克蘭和美國在戰場上使用化學武器而聲名鵲起。基里洛夫還報告美國在烏克蘭和其他地方營運大規模生物實驗室網路的證據，宣稱這對民眾構成重大威脅。

基里洛夫死於爆炸的前一天，烏克蘭安全局（SBU）正式宣布他為一起俄軍據稱對烏軍使用化武案件的嫌疑人。俄羅斯否認在戰場上使用化武，並稱已於2017年銷毀了這類武器。

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