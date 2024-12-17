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俄防長：做好準備10年內在歐洲與北約開戰

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯國防部長貝洛索夫。(路透)
俄羅斯國防部長貝洛索夫。(路透)

俄羅斯國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）16日於該部對包含總統普亭等官員表示，俄羅斯必須做好未來10年在歐洲與北約作戰的準備。

路透報導，在普亭主持的一場國防會議上，俄羅斯國防部長貝洛索夫援引7月的北約峰會以及美國和其他北約成員國的軍事理為依據，強調莫斯科必須為「未來10年可能與北約在歐洲發生直接衝突」做好準備。

貝洛索夫「考量未來軍事衝突的性質」，提出了一系列他認為必要的變革和改革，包括美國核武力量現代化計畫、在波蘭設立美國飛彈防禦基地、新的北約戰備計畫以及北約峰會上宣布的2026年在德國部署美國中程飛彈的計畫。他示警，美國可能很快就會擁有可以在8分鐘內到達莫斯科的極音速飛彈。

普亭看好俄烏戰爭的局勢，他在會議上表示，大量志願參軍的人數正在扭轉烏克蘭戰爭的局勢，對莫斯科有利，因為開源地圖顯示，他的軍隊正以2022年以來最快的速度前進。

普亭說：「俄羅斯軍隊牢牢掌握整個接觸線的戰略主動權。僅今年就解放了189個居民點。」並指光今年就有約43萬俄羅斯人簽署志願役，高於去年的約30萬人。

貝洛索夫補充，今年俄羅斯已將烏克蘭軍隊趕出了近4500平方公里的領土，每天奪回約30平方公里。

話風一轉，普亭指責西方將俄羅斯推向「紅線」，稱「策略非常簡單：他們把我們推向「紅線」，我們無路可退，只能開始做出回應，然後他們（西方領導人）就開始嚇唬他們的人民，虛構俄國威脅。」

普亭表示，俄羅斯現在高度關注美國短程和中程飛彈的發展，如果美國決定將這些飛彈投入使用，莫斯科將解除對部署此類飛彈的自願限制。

俄羅斯 普亭 北約

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