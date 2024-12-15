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北韓兵殺300烏軍 僅花2.5小時 還攻下參戰後首座村莊

編譯徐榆涵、周辰陽／綜合14日電
北韓兵殺300烏軍，圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）
北韓兵殺300烏軍，圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）

北韓今年10月派遣逾萬名士兵馳援俄羅斯攻打烏克蘭，美國媒體新聞周刊報導，北韓部隊近日傳回捷報，奪回庫爾斯克地區的邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵，據稱只花2.5小時就完成任務。

報導引述親俄的軍事Telegram頻道Romanov Light消息，稱北韓精銳部隊6日「如颶風般」橫掃俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州村莊普列霍沃（Plekhovo），過程中有逾300名烏克蘭士兵陣亡。這是北韓士兵參戰以來攻下的第一座村莊，戰前人口有627人。

該頻道由自俄羅斯軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）經營，他稱北韓特種部隊僅花2.5小時就完成任務，未俘虜任何烏兵。

烏克蘭議員出身的親俄政治家察廖夫（Oleg Tsaryov）也證實該消息屬實，並稱這支北韓軍隊是使用輕型武器武裝的偵察部隊。

對此，烏克蘭和俄羅斯國防部及北韓駐英國大使館皆未置評。

此外，新聞媒體「第一來源報導」在X發布影片表示，有消息稱北韓士兵從普列霍沃撤離傷者，但根據其他消息來源，畫面中的是俄羅斯第810海軍陸戰旅士兵，不是北韓士兵，但也不排除北韓人參與陸戰旅的可能。

另據金融時報14日報導，隨著俄軍朝著東部頓內次克州關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）推進，當地防禦正在瓦解，烏克蘭軍方領導階層決定開除負責頓內次克州行動的指揮官。

一名烏國官員13日證實，盧岑科（Oleksandr Lutsenko）准將已被解除頓內次克作戰戰術集團司令的職務。根據烏克蘭真理報取得的資訊，烏軍總司令瑟爾斯基親自去換人；盧岑科的職務將由塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）准將接替。

烏克蘭東部頓內次克州的指揮官遭開除，圖為一名特種作戰旅烏軍在頓內次克前線城市準備...
烏克蘭東部頓內次克州的指揮官遭開除，圖為一名特種作戰旅烏軍在頓內次克前線城市準備發射無人機。（歐新社）

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