北韓兵殺300烏軍 僅花2.5小時 還攻下參戰後首座村莊

北韓兵殺300烏軍，圖為北韓士兵示意圖。（美聯社）

北韓 今年10月派遣逾萬名士兵馳援俄羅斯 攻打烏克蘭 ，美國媒體新聞周刊報導，北韓部隊近日傳回捷報，奪回庫爾斯克地區的邊境村莊並消滅300名烏克蘭士兵，據稱只花2.5小時就完成任務。

Allegedly the footage of North Korean soldiers evacuating their wounded from the village of Plekhovo in the Kursk region.



According to other sources, the footage shows fighters from the 810th Marine Brigade, not soldiers from the DPRK (which does not exclude the possibility of… pic.twitter.com/uXoW2gxS99 — First Source Report (@FirstSourceNew) 2024年12月13日

報導引述親俄的軍事Telegram頻道Romanov Light消息，稱北韓精銳部隊6日「如颶風般」橫掃俄羅斯與烏克蘭接壤的庫斯克州村莊普列霍沃（Plekhovo），過程中有逾300名烏克蘭士兵陣亡。這是北韓士兵參戰以來攻下的第一座村莊，戰前人口有627人。

該頻道由自俄羅斯軍事部落客羅曼諾夫（Vladimir Romanov）經營，他稱北韓特種部隊僅花2.5小時就完成任務，未俘虜任何烏兵。

烏克蘭議員出身的親俄政治家察廖夫（Oleg Tsaryov）也證實該消息屬實，並稱這支北韓軍隊是使用輕型武器武裝的偵察部隊。

對此，烏克蘭和俄羅斯國防部及北韓駐英國大使館皆未置評。

此外，新聞媒體「第一來源報導」在X發布影片表示，有消息稱北韓士兵從普列霍沃撤離傷者，但根據其他消息來源，畫面中的是俄羅斯第810海軍陸戰旅士兵，不是北韓士兵，但也不排除北韓人參與陸戰旅的可能。

另據金融時報14日報導，隨著俄軍朝著東部頓內次克州關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）推進，當地防禦正在瓦解，烏克蘭軍方領導階層決定開除負責頓內次克州行動的指揮官。

一名烏國官員13日證實，盧岑科（Oleksandr Lutsenko）准將已被解除頓內次克作戰戰術集團司令的職務。根據烏克蘭真理報取得的資訊，烏軍總司令瑟爾斯基親自去換人；盧岑科的職務將由塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）准將接替。