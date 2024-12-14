未能擋下俄軍攻勢 烏負責東部頓內次克州行動將領遭拔官

波克羅夫斯克一處遭破壞的橋。（路透）

金融時報14日報導，隨著俄軍朝著關鍵後勤樞紐波克羅夫斯克（紅軍城）推進，當地防禦正在瓦解，烏克蘭 軍方領導階層決定開除負責東部頓內次克 州行動的指揮官。

一名烏國官員13日向金融時報證實，盧岑科（Oleksandr Lutsenko）准將已被解除頓內次克作戰戰術集團司令的職務。根據烏克蘭真理報取得的資訊，烏軍總司令瑟爾斯基親自去換人。

金融時報指出，盧岑科指揮下的烏軍未能阻擋俄軍的全面攻勢。僅在過去一個月，俄軍就攻占了大約英國倫敦面積一半的地區。前述官員表示，盧岑科將獲派另一個陸軍的職位，他的職務則由塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）准將接替。

根據稍早新聞，瑟爾斯基在波克羅夫斯克附近的指揮中心表示，作為前線城市的波克羅夫斯克戰鬥如火如荼、「異常艱難」，需要烏軍領導階層做出「非標準決策」，以增強防禦韌性。瑟爾斯基也承認，俄軍處於優勢，特別是在人力方面，並且「正投入全部可用部隊前進，試圖突破我軍防禦」。

波克羅夫斯克是烏東頓內次克軍事行動的中心，也是軍隊的關鍵後勤樞紐。與烏克蘭國防部 關係密切的戰爭繪圖網站「Deep State」指出，防禦波克羅夫斯克以南4個村莊的烏軍面臨包圍的威脅，而俄軍「從四面八方」發動攻擊。

金融時報同時報導，烏克蘭最大的鋼鐵企業Metinvest在波克羅夫斯克附近擁有烏克蘭唯一生產煉焦煤的礦場。因為俄軍推進至該廠不到2公里後，Metinvest也宣布暫停營運，並且已經撤走核心人員及其家眷。

俄軍最近一直以2022年以來最快的速度推進，目前重點是波克羅夫斯克，還有向南的庫拉霍韋（Kurakhove）和大諾沃西爾卡（Velyka Novosilka）等重要城鎮。該地區靠近通往第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）州和聶伯羅市（Dnipro）的3條主要高速公路，對於烏軍橫跨1000公里前線大部分地區的軍事行動至關重要。