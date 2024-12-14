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批烏用美援飛彈轟俄本土「瘋狂」 川普：不會放棄烏克蘭

編譯中心／綜合13日電
美國總統當選人川普（右）公開批評烏克蘭使用美援飛彈打擊俄羅斯本土目標，「眼下發生的事很瘋狂、荒唐」：圖左為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）
美國總統當選人川普（右）公開批評烏克蘭使用美援飛彈打擊俄羅斯本土目標，「眼下發生的事很瘋狂、荒唐」：圖左為烏克蘭總統澤倫斯基。（路透）

美國時代雜誌12日刊出川普獲選2024年度風雲人物的受訪內容，他極力反對烏克蘭用美援飛彈深入攻擊俄羅斯本土，但川普強調不會放棄烏克蘭。

對美國總統拜登11月同意烏克蘭用陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等美援遠程武器攻擊俄國本土，川普直言「我們幹嘛這麼做？我們只是在惡化這場戰爭，使它變得更糟。（拜登政府）本來就不該允許這麼做」，「眼下發生的事很瘋狂、荒唐，我極力反對發射飛彈到距離俄國邊界數百英里的地方」，「現在（烏克蘭）他們不只射飛彈（到俄國本土），還用其他種武器，而我覺得這大錯特錯」。

對此，克里姆林宮13日聲明，莫斯科與川普的立場完全一致，川普反對烏克蘭用遠程武器攻俄的說法令俄國印象深刻，顯然他了解是什麼正導致俄烏情勢升高。

川普在時代專訪說，「我想達成一項協議，你要達成協議的唯一方法就是不放棄（烏克蘭）」。

對當前中東戰事，川普認為會解決，中東戰事雖比俄烏戰爭複雜，但較易解決。他還說自己誰都不信，包括以色列總理內唐亞胡。他聲稱不是只支持以色列與巴勒斯坦各自建國的「兩國方案」，只要會帶來（以巴）持久和平的，他都支持。

至於未來是否將對以色列兼併約旦河西岸「開綠燈」，川普並未直接回答，僅重申他想要的是長期、持久的和平，他希望達成和平、停止殺戮的協議。

另外，美國國務卿布林肯12日宣布新的對烏軍援包裹，總值5億美元，包括海馬士多管火箭系統和高速反輻射飛彈（HARM）。拜登政府10天前才宣布將運交總值7.25億美元的飛彈、彈藥及反步兵地雷等武器。

路透12日引述知情人士報導，美國同日宣布的對烏軍援也是動用總統撥款權（PDA），可讓武器從美國庫存緊急運交烏克蘭，無需國會批准。拜登尚餘56億美元的PDA可動支。

烏克蘭總統澤倫斯基幕僚長葉爾馬克則在烏媒Suspilne 12日播出的訪問說，在缺乏武器、安全保證和應有的國際地位下，基輔現在還沒準備好與莫斯科展開談判。

葉爾馬克提到，「我們沒武器、也沒得到我們所說的地位，那就是受邀加入北約（NATO），還有一項將提供我們明確保證的協議，這樣我們才能相信（俄國總統）普亭不會在（烏俄停戰）二、三年後捲土重來」。

烏克蘭 川普 俄國

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