俄軍距烏東重鎮波克羅夫斯克僅3公里 烏總司令認戰鬥「異常艱難」

居民6日聚集在烏克蘭東部頓內次克州波克羅夫斯克取水。歐新社

烏克蘭 戰爭繪圖服務「DeepState」資料顯示，俄羅斯 軍隊11日取得進展後，現在距離烏東關鍵城市波克羅夫斯克（紅軍城）市郊僅3公里。烏軍發言人則說，俄軍已摧毀或占領該市附近陣地。

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CNN報導，烏軍發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）上電視評論時表示，「敵人襲擊我們在波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區的維德羅傑尼亞（Vidrodzennia）村以西，還有新特羅伊茨凱（Novotroitske）以南的防禦工事，由於長期戰鬥，我方2個陣地被毀，一個陣地丟掉了」。

沃洛辛補充指出，烏東前線哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）村郊的戰鬥正在進行。烏克蘭軍事部落客已報告此地陷落，但尚未獲得烏俄官方證實。

同時，烏克蘭天然氣 供應監管機構「Donetskoblgaz」警告，因為「局勢不斷惡化」，波克羅夫斯克將從12日起斷供天然氣。聲明指出，「由於天然氣管線嚴重受損與敵方持續襲擊，不可能排除敵對行動對天然氣配送系統的影響，恢復對客戶的天然氣供應」。

雖然波克羅夫斯克不是大城市，卻坐落在連接軍事樞紐的一條重要補給道路上，構成頓內次克州烏控區防禦主幹，也是莫斯科的戰略目標。隨著俄軍逼近波克羅夫斯克，此處一直是東部前線戰鬥最激烈的地點，若淪陷將是烏克蘭幾個月來最大挫折。

基輔獨立報則報導，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，作為前線城市的波克羅夫斯克戰鬥「異常艱難」，需要烏軍領導階層做出「非標準決策」，以增加增強防禦韌性。

瑟爾斯基表示，烏軍處於劣勢，特別是在人力方面。俄軍人數超過烏軍，並且「正投入全部可用部隊前進」。瑟爾斯基沒有說在未來幾天將需要做出哪些非常規決定，但稱當務之急是要向前線提供足夠彈藥，還說他透過發布「適當的命令」應對現有問題。