我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國務院新規生效 中國訪問學者可在美直接轉換身分

「所有人都活在川普時代」時代雜誌：正見證其巔峰

俄軍距烏東重鎮波克羅夫斯克僅3公里 烏總司令認戰鬥「異常艱難」

編譯周辰陽／即時報導
居民6日聚集在烏克蘭東部頓內次克州波克羅夫斯克取水。歐新社
居民6日聚集在烏克蘭東部頓內次克州波克羅夫斯克取水。歐新社

烏克蘭戰爭繪圖服務「DeepState」資料顯示，俄羅斯軍隊11日取得進展後，現在距離烏東關鍵城市波克羅夫斯克（紅軍城）市郊僅3公里。烏軍發言人則說，俄軍已摧毀或占領該市附近陣地。

推特/X連結：https://x.com/AMK_Mapping_/status/1867144491238605306

CNN報導，烏軍發言人沃洛辛（Nazar Voloshyn）上電視評論時表示，「敵人襲擊我們在波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區的維德羅傑尼亞（Vidrodzennia）村以西，還有新特羅伊茨凱（Novotroitske）以南的防禦工事，由於長期戰鬥，我方2個陣地被毀，一個陣地丟掉了」。

沃洛辛補充指出，烏東前線哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）村郊的戰鬥正在進行。烏克蘭軍事部落客已報告此地陷落，但尚未獲得烏俄官方證實。

同時，烏克蘭天然氣供應監管機構「Donetskoblgaz」警告，因為「局勢不斷惡化」，波克羅夫斯克將從12日起斷供天然氣。聲明指出，「由於天然氣管線嚴重受損與敵方持續襲擊，不可能排除敵對行動對天然氣配送系統的影響，恢復對客戶的天然氣供應」。

雖然波克羅夫斯克不是大城市，卻坐落在連接軍事樞紐的一條重要補給道路上，構成頓內次克州烏控區防禦主幹，也是莫斯科的戰略目標。隨著俄軍逼近波克羅夫斯克，此處一直是東部前線戰鬥最激烈的地點，若淪陷將是烏克蘭幾個月來最大挫折。

基輔獨立報則報導，烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）表示，作為前線城市的波克羅夫斯克戰鬥「異常艱難」，需要烏軍領導階層做出「非標準決策」，以增加增強防禦韌性。

瑟爾斯基表示，烏軍處於劣勢，特別是在人力方面。俄軍人數超過烏軍，並且「正投入全部可用部隊前進」。瑟爾斯基沒有說在未來幾天將需要做出哪些非常規決定，但稱當務之急是要向前線提供足夠彈藥，還說他透過發布「適當的命令」應對現有問題。

天然氣 烏克蘭 俄羅斯

上一則

2034年世界盃由沙國主辦挨批「體育洗白」人權組織曝隱憂

下一則

北約秘書長：中俄軍備超前局勢非常危險

延伸閱讀

攻城掠地…俄絞肉機戰術奏捷 烏軍嘆「輸給砲灰」

攻城掠地…俄絞肉機戰術奏捷 烏軍嘆「輸給砲灰」
俄軍絞肉機戰術攻城掠地 前線烏軍無奈嘆：輸給砲灰

俄軍絞肉機戰術攻城掠地 前線烏軍無奈嘆：輸給砲灰
川普誓言迅速結束俄烏戰爭 烏軍前線士兵不埋單

川普誓言迅速結束俄烏戰爭 烏軍前線士兵不埋單
受命堅守到川普上任？ 烏軍怨：能用這一小塊俄國領土換到什麼

受命堅守到川普上任？ 烏軍怨：能用這一小塊俄國領土換到什麼

熱門新聞

2018年美中貿易戰開打後，許多在中國的電子科技業者和衛星廠商將產能轉移至越南，越南北寧省湧入大量中國人，當地開始出現鎖定中國社群為主的消費服務。圖為北寧市一家中國超市。中央社

美中貿易戰6年 越南最迷你省分出現中國一條街

2024-12-05 18:34
2位遊客在東京文京區六義園拍攝楓葉。美聯社

日本京都外國客瘋賞楓 空手觀光巴士乏人問津

2024-12-03 15:22
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
傳查理拒接兒子哈利電話，也沒邀哈梅過聖誕。（路透資料照片）

想家太遲了？傳哈利梅根想與王室過聖誕 老爸查理拒接

2024-12-08 19:20
成千上萬的人聚集在大馬士革一個廣場，揮舞旗幟高呼「自由」。(美聯社)

敘利亞軍方宣布阿塞德政權垮台 總統逃亡、反抗軍街頭高呼解放

2024-12-08 00:16
阿塞德政權8日垮台後，大批車輛離開大馬士革。（美聯社）

敘利亞阿塞德政權垮了 全球秩序發生3大變化

2024-12-08 21:00

超人氣

更多 >
3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿
又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品
華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保
學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神

學海豹部隊用這姿勢小憩 只睡十分鐘就能恢復精神